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Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»

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18 января. ПРАМИР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США по отмене «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления американцами российских детей.
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»

«Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть “на круги своя”», – сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что «держать этот закон» – это не самоцель.

Она добавила, что с тех пор, как в России был введен запрет на усыновление американцами, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации.

Накануне Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детей. Матвиенко назвала это решение имеющим отдаленное отношение к праву.

Закон о запрете на усыновление вступил в силу с 1 января 2013 года. Неофициальное название документ получил в память о Дмитрии Яковлеве — годовалом мальчике, который погиб в американской семье через три месяца после усыновления в 2008 году.

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