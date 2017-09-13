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Владимир Мединский: Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти

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Глава министерства культуры Владимир Мединский озвучил официальную позицию Минкультуры о фильме «Матильда». Текст за подписью министра опубликован на сайте ведомства. Приводим его целиком.
Владимир Мединский: Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти
Фото: сайт Минкультуры РФ

Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг последнего фильма народного артиста РФ А. Учителя. Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью.

Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными».

Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь.

Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти.

Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?

И вот теперь истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката — просто по соображениям безопасности.

Еще раз вынужден повторить очевидные вещи.

Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.

Во-вторых, Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной.

И, в-третьих, должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными «ограничениями», «запретами» и пр. Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория «16+». Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ.

У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений.

Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений.

Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям.

Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу.

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