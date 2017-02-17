Медицинская помощь стала менее доступной для стариков – СМИ

17 февраля. ПРАВМИР. Пожилые люди в России стали реже бывать в поликлиниках, но увеличилось число случаев госпитализации стариков.

Эксперты объясняют такую ситуацию снижением доступности медицинской помощи. Людям сложно попасть к врачу, в результате чего заболевания выявляются в запущенной форме, когда необходима госпитализация, пишет газета «Известия».

Издание приводит статистику за 2015 год, когда ежегодное число посещений врача пожилыми людьми сократилось на 26,3% по сравнению с 2011 годом. Одновременно с этим число госпитализаций выросло на 7,5%.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напротив уверена, что рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых. По ее словам, в 2016 году продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума и составила 71,4 года. При этом с каждым годом становится все больше долгожителей.

При этом Ткачева признает проблему – что ежегодно диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры ежегодно проходит около 5,5 из 36 млн пожилых людей.