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Медицинская помощь стала менее доступной для стариков – СМИ

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17 февраля. ПРАВМИР. Пожилые люди в России стали реже бывать в поликлиниках, но увеличилось число случаев госпитализации стариков.
Медицинская помощь стала менее доступной для стариков – СМИ

Эксперты объясняют такую ситуацию снижением доступности медицинской помощи. Людям сложно попасть к врачу, в результате чего заболевания выявляются в запущенной форме, когда необходима госпитализация, пишет газета «Известия».

Издание приводит статистику за 2015 год, когда ежегодное число посещений врача пожилыми людьми сократилось на 26,3% по сравнению с 2011 годом. Одновременно с этим число госпитализаций выросло на 7,5%.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напротив уверена, что рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых. По ее словам, в 2016 году продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума и составила 71,4 года. При этом с каждым годом становится все больше долгожителей.

При этом Ткачева признает проблему – что ежегодно диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры ежегодно проходит около 5,5 из 36 млн пожилых людей.

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