Медведев поручил усовершенствовать демографическую политику

2 мая. ПРАВМИР. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам представить предложения по совершенствованию демографической политики, в том числе стимулированию рождаемости.

Поручение дано Минтруду, Минздраву, Минфину и Минэкономразвития России, сообщается на сайте правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, Минздраву и Минфину поручено выделить в 2017 году 3 млрд рублей на дооснащение современным медицинским оборудованием нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н.Блохина.