Михаил Дель получил 90 часов обязательных работ по статье о «побоях»

15 марта. ПРАВМИР. Многодетный отец Михаил Дель приговорен к 90 часам обязательных работ по статье о побоях.

9 марта Зеленоградский суд рассмотрел в отношении Дель дело по факту причинения побоев одному из восьми приемных детей, которые были под опекой семьи Дель, сообщает «Зеленоград.ру».

Заседание суда было закрытым, в пресс-службе Зеленоградского суда не комментируют подробности рассмотрения дела, текст постановления суда также недоступен, отмечает издание.

В начале января из семьи Дель полиция и органы опеки изъяли приемных детей, которые до сих пор находятся в зеленоградском «Центре содействия семье и детству». Поводом послужило то, что воспитатель детского сада обнаружила синяки на теле одного из мальчиков. Михаил Дель неоднократно отрицал причастность к побоям.