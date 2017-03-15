О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Михаил Дель получил 90 часов обязательных работ по статье о «побоях»

|
15 марта. ПРАВМИР. Многодетный отец Михаил Дель приговорен к 90 часам обязательных работ по статье о побоях.
Михаил Дель получил 90 часов обязательных работ по статье о «побоях»

9 марта Зеленоградский суд рассмотрел в отношении Дель дело по факту причинения побоев одному из восьми приемных детей, которые были под опекой семьи Дель, сообщает «Зеленоград.ру».

Заседание суда было закрытым, в пресс-службе Зеленоградского суда не комментируют подробности рассмотрения дела, текст постановления суда также недоступен, отмечает издание.

В начале января из семьи Дель полиция и органы опеки изъяли приемных детей, которые до сих пор находятся в зеленоградском «Центре содействия семье и детству». Поводом послужило то, что воспитатель детского сада обнаружила синяки на теле одного из мальчиков. Михаил Дель неоднократно отрицал причастность к побоям.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Освещение «дела Дель» в СМИ дискредитировало институт приемных родителей – эксперт
Освещение «дела Дель» в СМИ дискредитировало институт приемных родителей – эксперт
Новостная служба "Православие и мир"

Председатель Союза приемных родителей рассказала о последствиях «дела Дель»

Суд прекратил производство по иску семьи Дель
Суд прекратил производство по иску семьи Дель
Новостная служба "Православие и мир"

Изъятые дети продолжают оставаться в приюте

Семья Дель отказалась от иска по признанию изъятия детей незаконным
Семья Дель отказалась от иска по признанию изъятия детей незаконным
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее адвокат семьи Иван Павлов сообщил, что в деле Дель «наметилась положительная тенденция»

Благотворительный фонд
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
28% собрано / 223730 руб. осталось
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
17% собрано / 109705 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь празднует память иконы Божией Матери «Державная»
Новостная служба "Православие и мир"

Икона, обретенная уже в ХХ веке, стала одной из главных святынь современной России

"
Патриарх Кирилл призвал раскручивать образ Александра Невского в соцсетях
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх указал на то, что святой князь сделал важнейший «цивилизационный выбор»: он понял разницу межу восточным игом и…

"
На псковской станции Дно построят храм к 100-летию расстрела царской семьи
Новостная служба "Православие и мир"

Во вторник в основание будущего храма заложена капсула с посланием к потомкам

Все статьи автора
Статьи Дня
Царское Дело. Отречение
Дарья Болотина

Наши соотечественники не готовы ни к какой исторической правде

Русская катастрофа 1917 года: революция или красная смута? (+видео)
Протоиерей Александр Ильяшенко

Февраль не был бескровным

«Я била обоих сыновей, и оба – доктора наук»
Екатерина Бурмистрова

Если ребенок «достал», что еще вы умеете, кроме шлепка?

самое читаемое

Уроки одной измены36,639

«Господи, если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!»33,612

Голос, которого не было на Евровидении14,925

Владимир Познер: Я не извинялся перед Евгением Смирновым10,086

Постное письмо № 14. Грех вежливости7,431

“Положение Бога еще хуже, чем у гомеопатии”7,176

«Лечить нужно не Церковь, а свою бедную голову»6,826

Когда ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем6,042

Россию на «Евровидении – 2017» будет представлять певица на инвалидной коляске Юлия Самойлова5,422

“Дышите в телефон – мы обследуем вас на расстоянии”4,134

лучшие авторы

Мария Строганова209,584

Валерия Михайлова36,396

Юлия Коминко33,499

Новостная служба27,191

Татьяна Краснова14,915

Священник Константин Камышанов12,299

Архимандрит Савва (Мажуко)11,185

Сергей Худиев7,172

Протоиерей Игорь Рябко6,722

Священник Сергий Круглов6,039

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть