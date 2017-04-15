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Минобрнауки получило полномочия по организации детского отдыха

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15 апреля. ПРАВМИР. Правительство России наделило Минобрнауки полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Минобрнауки получило полномочия по организации детского отдыха

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

«Внесенными изменениями, в частности, Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья», – говорится в пояснительной справке к документу.

Министерство также будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Оно же наделено полномочиями по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей.

Закон об организации детского отдыха в России президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Закон предусматривает меры, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья детей. Согласно закону, вводятся обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления.

Необходимость законодательного регулирования детского отдыха возникла после трагедии в карельском лагере «Сямозеро». Трагедия произошла 18 июня 2016 года.

Дети из лагеря отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей.

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