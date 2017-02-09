Минюст предложил ограничить одним годом поиск должников-алиментщиков

9 февраля. ПРАВМИР. Минюст России разработал законопроект, согласно которому судебные приставы смогут закрывать исполнительные производства об алиментах в случае, если не смогут найти должника в течение года.

В случае если поиски не увенчались успехом, предлагается возвращать взыскателю исполнительный документ. После этого взыскатель может обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Суд, в свою очередь, должен будет направить запрос о гражданине судебному приставу-исполнителю, а не в органы внутренних дел, как это происходит сейчас.

Нововведения вводятся в связи с тем, по действующему законодательству органы внутренних дел в ответ на обращения судов сообщают, что заявитель с заявлением о розыске не обращался. В то же время полиция отказывается принимать такие заявления от граждан, поскольку розыск должников осуществляется судебным приставом-исполнителем. В связи с этим процедура признания должника безвестно отсутствующим крайне затруднена.

Согласно Гражданскому кодексу, если человек признается безвестно отсутствующим, его имущество передается в доверительное управление, а гражданам, которых он обязан содержать, выдаются денежные средства.

Кроме того, в случае признания гражданина безвестно отсутствующим у нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на пенсию по потере кормильца.