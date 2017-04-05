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Минздрав представил проект стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями

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5 апреля. ПРАВМИР. Проект Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями представлен на совещании профильной комиссии Минздрава по специальности «Онкология», которое прошло на прошлой неделе в РОНЦ им. Блохина.
Минздрав представил проект стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями

Внештатный онколог Минздрава Михаил Давыдов заявил, что в стране до сих пор нет единой и консолидированной позиции, которая позволяла бы решить глобальную проблему — запущенность онкологических больных.

По данным Минздрава, в 2015 году показатели смертности от онкозаболеваний в большинстве регионов страны превысили индикаторы госпрограммы «Развитие здравоохранения». В Тверской, Брянской, Ленинградской, Челябинской и Амурской областях уровень смертности от рака оказался на 15-20% выше расчетных значений. Лидером антирейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (>20%).

Рассчитанная на последующие 11 лет Национальная стратегия должна исправить существующую ситуацию и, в итоге, снизить преждевременную смертность россиян от рака, сообщает сайт «Медновости».

В документе сформулированы 10 основных задач по реформированию отрасли. Прежде всего, предстоит навести порядок в нормативно-правовой базе. Еще одна задача связана с расширением набора скрининговых программ. Кроме того, следует изменить порядки оказания онкологической помощи, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Все больные должны быть обеспечены диспансерным наблюдением на двух уровнях — в первичном онкологическом кабинете и межрайонном онкодиспансере.

Ожидается, что в окончательном варианте документ будет представлен в июне нынешнего года на съезде онкологов в Уфе.

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