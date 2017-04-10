Митрополит Иларион: «Скрывать свою религиозную принадлежность – это неправильно»

10 апреля. ПРАВМИР. В исламе есть свои традиции, и мы должны их уважать, тем более, если речь идет о регионе, где ислам является преобладающим, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Если человек хочет носить ту или иную одежду, связанную с его религиозной принадлежностью, или есть ту или иную пищу, которая требуется в его религиозной традиции, то мы должны создать условия для того, чтобы человек мог это делать. Я думаю, что в нашей стране такие условия есть», – сказал митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам митрополита, в Межрелигиозном совете России и в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями сложилось общее мнение по этой проблеме.

«Могу засвидетельствовать, что такое общее понимание имеется. Мы считаем, что скрывать свою религиозную принадлежность – это неправильно. По крайней мере, никто не должен к этому обязывать», – отметил митрополит.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на минувшей неделе подписал региональный закон, разрешающий учащимся республики носить одежду или символику в соответствии с их вероисповеданием, в том числе хиджаб.

Руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) ранее сообщила, что закрепление за учащимися права носить религиозную одержу в законе Чеченской республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке.

В начале января министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», – написал тогда Кадыров в Instagram.