Митрополит Климент: Приглашаем писателей осмыслить трагическую историю ХХ века

Солидное денежное вознаграждение и издание книги — такая награда объявлена Издательским советом Русской Православной Церкви за победу в новом конкурсе. К участию в нем приглашены все прозаики, которым небезразличен подвиг новомучеников ХХ века. Конкурсная комиссия ждет яркие, талантливые, прежде неопубликованные произведения.

О новом творческом проекте Издательского совета «Литературной газете» рассказал его председатель митрополит Калужский и Боровский Климент.

– Владыка, чем порождена идея проведения нового конкурса под эгидой Русской Православной Церкви?

– В этом году исполняется 100-летие двух революций, уничтоживших Российскую империю. Эта социальная катастрофа затронула все слои общества, которое на несколько лет погрузилось в братоубийственную гражданскую войну. Удар невообразимой силы был нанесен и по Русской Православной Церкви, духовенство и миряне подверглись гонениям. Тысячи людей стали исповедниками, приняли мученическую кончину за Христа. Но знает ли наше современное общество их имена, их судьбы? — Нет. Эта страница русской истории словно обходится стороной.

До сих пор на эту тему появилось не так много книг. При этом преобладает научная и документально-историческая литература, а вот художественных произведений очень мало. Одна из самых известных книг — «Отец Арсений» рассказывает о священнике-исповеднике, который прошел через лагеря. У главного героя есть реальный прототип, и в основу повествования положены свидетельства его духовных чад и современников. Это издание можно часто встретить в церковных лавках.

Также могу упомянуть повесть Наталии Романовой-Сегень «Гефсиманский сад». Это рассказ о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны. Основательница Марфо-Мариинской обители без остатка посвятила себя милосердию и старалась во всем следовать Христу. В 1918 году она была злодейски убита большевиками. Книга, написанная в художественной форме, позволяет прикоснуться к тайнам внутренней жизни преподобномученицы Елизаветы Федоровны, живо представить ее эпоху, узнать некоторые обыкновения, принятые в разных слоях дореволюционного общества.

Очень бы хотелось, чтобы подобных книг было больше. Так зародилась идея конкурса, который призван привлечь внимание современных писателей к этой довольно хорошо изученной, но недостаточно представленной в художественной литературе теме, раскрывающей подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской. Рукописи, которые станут победителями конкурса, будут опубликованы издательством «Никея» тиражом 5000 экземпляров, а их авторы получат вознаграждение в 300 тысяч рублей.

Прием рукописей в Издательском совете начнется 1 января 2018 года, а к творческой работе авторы могут приступать уже сейчас.

– Расскажите, какие требования предъявляются к конкурсным произведениям?

– Мы ждем художественную прозу разных жанров: романы, повести и другие произведения непоэтической литературы. Важно, чтобы автор сохранял историческую достоверность, правдиво излагал факты и события русской истории. Есть ограничения по объему: в конкурсе участвуют рукописи от 6 до 12 авторских листов. Ключевой момент — главные герои должны быть исповедниками, которые страдали именно за веру во Христа, а не по политическим мотивам. Произведение должно передавать христианское мировоззрение и ценности, и при этом не быть научным исследованием и не иметь житийный характер.

Скажу откровенно, задача для писателей поставлена достаточно сложная и новаторская. В русской литературе есть немало произведений, посвященных гражданской войне, отображающих противостояние красных и белых. Вспомним «Тихий Дон» или «Хождение по мукам». А вот романов, на страницах которых осмысляется подвиг исповедников и мучеников за веру, нет.

Надеюсь, что проведение конкурса актуализирует в общественном сознании ряд глубоко философских и одновременно жизненно важных вопросов. Например: как обычный человек становится святым, как в реальной жизни соотносятся христианский подвиг и вера во Христа, в какой момент решается вопрос выбора между «казаться» и «по-настоящему быть православным»? От ответов на эти вопросы зависела жизнь и смерть миллионов верующих в России сто и даже менее лет назад. И сегодня они стоят перед нами, но мы не ощущаем их остроты, важности для нас.

– История нашей страны в прошлом веке — предмет постоянных споров. В чем, на Ваш взгляд, заключается причина гонений на Церковь?

– Христос говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5, 11). Гонения на верующих были в разные периоды истории. Можно вспомнить первые века христианства, эпоху Французской революции, события гражданской войны в России. Сегодня гонения происходят и на Ближнем Востоке, где христиан убивают экстремисты, и в Европе, где христиане подвергаются притеснениям со стороны воинствующего секулярного общества. Падший мир лежит во грехе, и само существование христианства, с его чувством покаяния и устремленностью в Царствие Небесное, — это вечный укор для тех, кто живет, нарушая Божии заповеди. Конфликт неизбежен.

В России начала ХХ века накопилось множество социальных противоречий, а в умах царило вольнодумство и мода на революцию. Монархия пала, февралисты не справились с государственным управлением, и к власти пришли большевики — особая генерация людей, которые решили воплотить в нашей стране социальную утопию: построить рай на земле. В Церкви они увидели и классового, и идейного врага. В основе мировоззрения большевиков лежало безбожие. Для Церкви наступили времена суровых испытаний, когда закрывались храмы, разорялись монастыри, а духовенство, монашествующие и верующие подвергались гонениям. Кто-то становился исповедником, кто-то принимал мученическую кончину. И таких людей были сотни тысяч.

– Мы не должны замалчивать эту страницу истории?

– Во времена гонений на Церковь христианская кровь проливалась в каждом уголке нашей Родины — и на Бутовском полигоне, и на Соловках, и в Карелии, и в Коми, и в Магадане. Это скорбная, страшная страница истории, и ее нельзя забывать, игнорировать. Люди должны знать имена священномучеников Вениамина, митрополита Петроградского, архиепископа Илариона (Троицкого), митрополита Серафима (Чичагова), епископа Германа (Ряшенцева) и многих-многих других. В каждой епархии, практически в каждом храме можно узнать о том, как проходили гонения, как людей арестовывали, ссылали в лагеря.

Возьмем близкую для меня Оптину пустынь. Ведь это был настоящий духовный родник. К оптинским старцам в ХIX веке приезжали за советом Николай Гоголь, Федор Достоевский, Константин Леонтьев. Это место было и религиозным, и культурным достоянием. Но большевики не пожалели обитель, закрыв ее в 1923 году. Последний ее настоятель — архимандрит Исаакий (Бобраков) в 30-е годы был арестован, подвергался пыткам во время допросов, но твердо стоял в вере и нес крест до своего последнего часа, до мученической кончины. В январе 1938 года его расстреляли.

В этом и трагизм, и величие российской истории ХХ века: в те годы, когда Церковь была гонима, когда за религиозные убеждения преследовали и предавали смерти, православные подвижники сохранили верность Христу. И сегодня они могут быть для нас духовными маяками. Еще Тертуллиан говорил, что «Кровь мучеников — семя христианства».

– Сегодня мы вновь видим конфликт светского и церковного сознания, скажем, в оценке личности отрекшегося императора Николая II. Для светских людей он — всего лишь слабый правитель, который все развалил, а для верующих — святой. Как быть с этим противоречием, которое снова разделяет наше общество даже из-за фильма «Матильда»?

– Правление последнего императора из династии Романовых — очень сложная страница нашей истории. При Николае II были Ходынка, неудачная русско-японская война, революция 1905 года, вступление России в Первую мировую войну, которая унесла миллионы жизней. К сожалению, на тот момент институт самодержавия был непопулярным, многим казалось, что именно он тормозит развитие страны. Небольшие группы сторонников монархии не смогли защитить государя и остановить революцию, идея которой захватила сознание значительной части элиты, творческой интеллигенции и даже некоторых представителей духовенства. Страшное брожение умов было среди студенчества и даже семинаристов, которые выходили из-под контроля — устраивали дебоши, пели «Марсельезу». Таков был дух времени начала ХХ века. У многих людей ослабла вера, им хотелось перемен социального уклада.

Царя предало его ближайшее окружение, склонив к отречению. И страна погрузилась в хаос. Государь и его семья потеряли все, но в этой трагической ситуации предательства и измены, оказавшись в заточении, они по-христиански несли свой крест — смирились, не роптали, поддерживали друг друга, молились за врагов, благодарили Бога. Они как страстотерпцы пролили кровь. Понять это можно, только обладая церковным сознанием.

Сегодня, к сожалению, наше общество втянулось в шумиху вокруг фильма «Матильда». Получилось так, что те верующие, кто из лучших побуждений выступали за запрет картины Алексея Учителя, только подогрели интерес к скандальной ленте — таковы реалии информационного общества. Что же, давайте будем обсуждать эту сложную тему. Пусть высказываются разные позиции в телевизионных ток-шоу, главное, чтобы в этих спорах не было злобы и взаимного ожесточения. А лучшим ответом православных людей будет создание художественных произведений, посвященных царю-страстотерпцу — новых книг и фильмов, отражающих православную точку зрения.

– Много споров вызывает сегодня советский период истории. Как его оцениваете Вы?

– Вспоминая советское время добрым словом, люди говорят о Победе в Великой Отечественной войне, о полетах в космос, бесплатном образовании и медицине, об успехах науки и культуры. Те, кто критикуют эту эпоху, говорят о репрессиях, о культе партийных вождей, о привилегиях номенклатуры, о безбожии советской власти. Я сам — ребенок послевоенного времени, родился в 1949 году в верующей семье, застал хрущевские гонения на Церковь. Но я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. Сколько себя помню, всегда хотел посвятить свою жизнь служению Богу: я с детства не мыслил себя вне Церкви.

Хотя для христианина главным является его устремленность в Царствие Небесное, земное Отечество он любит, бережет и защищает, и принимает историю своей родины во всей ее трагической полноте. Нам очень важно научиться извлекать уроки из прошлого. Один из них заключается в том, что любое ослабление веры, отступление от Божиих заповедей рано или поздно заканчивается катастрофой.

Важно брать лучшее из каждого периода нашей истории, искать то, что нас всех объединяет. В этом году мне подарили одну очень интересно изданную книгу «Сила Сибири», повествующую об истории Омского края. В ней рассказывается о продвижении русской цивилизации на восток, освоении гигантских пространств, которыми приросла Россия. В книге нашлось место и Ермаку, и купцам, и миссионерам, и первопроходцам прошлого, и советским государственным деятелям. В ней рядом размещены страницы, посвященные Колчаку, Тухачевскому и святителю Сильвестру (Ольшевскому), канонизированному в лике новомучеников. И все это — наша история.

Люди со светским мировоззрением еще долго будут спорить о белых и красных. Во многом эти споры подогреваются недовольством той социальной несправедливостью, которую не удается сгладить из-за сложной экономической ситуации. И все же мы живем в относительно благополучные времена, если сравнивать с тем, что выпало на долю старших поколений. Не будем гневить Бога!

В современной Русской Православной Церкви есть верующие с разными политическими взглядами и с разными точками зрения на русскую и советскую историю. Оглядываясь на прошедшие сто лет, я могу сказать, что для меня один из главных уроков ХХ века — это выбор тысяч новомучеников и исповедников. Они, во что бы то им не стало, предпочли быть с Христом, а не с Его гонителями.

Беседовала Татьяна Медведева

В тему

Издательский совет Русской Православной Церкви приглашает писателей принять участие в Конкурсе на лучшее не публиковавшееся ранее художественной произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Прием рукописей на Конкурс начнется 1 января и закончится 31 августа 2018 года. Награждение победителей состоится в ноябре 2018 года. Подробности на сайте Издательского совета: http://izdatsovet.ru.