О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Митрополит Климент: Приглашаем писателей осмыслить трагическую историю ХХ века

|
Солидное денежное вознаграждение и издание книги — такая награда объявлена Издательским советом Русской Православной Церкви за победу в новом конкурсе. К участию в нем приглашены все прозаики, которым небезразличен подвиг новомучеников ХХ века. Конкурсная комиссия ждет яркие, талантливые, прежде неопубликованные произведения.
Митрополит Климент: Приглашаем писателей осмыслить трагическую историю ХХ века

О новом творческом проекте Издательского совета «Литературной газете» рассказал его председатель митрополит Калужский и Боровский Климент.

– Владыка, чем порождена идея проведения нового конкурса под эгидой Русской Православной Церкви?

– В этом году исполняется 100-летие двух революций, уничтоживших Российскую империю. Эта социальная катастрофа затронула все слои общества, которое на несколько лет погрузилось в братоубийственную гражданскую войну. Удар невообразимой силы был нанесен и по Русской Православной Церкви, духовенство и миряне подверглись гонениям. Тысячи людей стали исповедниками, приняли мученическую кончину за Христа. Но знает ли наше современное общество их имена, их судьбы? — Нет. Эта страница русской истории словно обходится стороной.

До сих пор на эту тему появилось не так много книг. При этом преобладает научная и документально-историческая литература, а вот художественных произведений очень мало. Одна из самых известных книг — «Отец Арсений» рассказывает о священнике-исповеднике, который прошел через лагеря. У главного героя есть реальный прототип, и в основу повествования положены свидетельства его духовных чад и современников. Это издание можно часто встретить в церковных лавках.

Также могу упомянуть повесть Наталии Романовой-Сегень «Гефсиманский сад». Это рассказ о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны. Основательница Марфо-Мариинской обители без остатка посвятила себя милосердию и старалась во всем следовать Христу. В 1918 году она была злодейски убита большевиками. Книга, написанная в художественной форме, позволяет прикоснуться к тайнам внутренней жизни преподобномученицы Елизаветы Федоровны, живо представить ее эпоху, узнать некоторые обыкновения, принятые в разных слоях дореволюционного общества.

Очень бы хотелось, чтобы подобных книг было больше. Так зародилась идея конкурса, который призван привлечь внимание современных писателей к этой довольно хорошо изученной, но недостаточно представленной в художественной литературе теме, раскрывающей подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской. Рукописи, которые станут победителями конкурса, будут опубликованы издательством «Никея» тиражом 5000 экземпляров, а их авторы получат вознаграждение в 300 тысяч рублей.

Прием рукописей в Издательском совете начнется 1 января 2018 года, а к творческой работе авторы могут приступать уже сейчас.

– Расскажите, какие требования предъявляются к конкурсным произведениям?

– Мы ждем художественную прозу разных жанров: романы, повести и другие произведения непоэтической литературы. Важно, чтобы автор сохранял историческую достоверность, правдиво излагал факты и события русской истории. Есть ограничения по объему: в конкурсе участвуют рукописи от 6 до 12 авторских листов. Ключевой момент — главные герои должны быть исповедниками, которые страдали именно за веру во Христа, а не по политическим мотивам. Произведение должно передавать христианское мировоззрение и ценности, и при этом не быть научным исследованием и не иметь житийный характер.

Скажу откровенно, задача для писателей поставлена достаточно сложная и новаторская. В русской литературе есть немало произведений, посвященных гражданской войне, отображающих противостояние красных и белых. Вспомним «Тихий Дон» или «Хождение по мукам». А вот романов, на страницах которых осмысляется подвиг исповедников и мучеников за веру, нет.

Надеюсь, что проведение конкурса актуализирует в общественном сознании ряд глубоко философских и одновременно жизненно важных вопросов. Например: как обычный человек становится святым, как в реальной жизни соотносятся христианский подвиг и вера во Христа, в какой момент решается вопрос выбора между «казаться» и «по-настоящему быть православным»? От ответов на эти вопросы зависела жизнь и смерть миллионов верующих в России сто и даже менее лет назад. И сегодня они стоят перед нами, но мы не ощущаем их остроты, важности для нас.

– История нашей страны в прошлом веке — предмет постоянных споров. В чем, на Ваш взгляд, заключается причина гонений на Церковь?

– Христос говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5, 11). Гонения на верующих были в разные периоды истории. Можно вспомнить первые века христианства, эпоху Французской революции, события гражданской войны в России. Сегодня гонения происходят и на Ближнем Востоке, где христиан убивают экстремисты, и в Европе, где христиане подвергаются притеснениям со стороны воинствующего секулярного общества. Падший мир лежит во грехе, и само существование христианства, с его чувством покаяния и устремленностью в Царствие Небесное, — это вечный укор для тех, кто живет, нарушая Божии заповеди. Конфликт неизбежен.

В России начала ХХ века накопилось множество социальных противоречий, а в умах царило вольнодумство и мода на революцию. Монархия пала, февралисты не справились с государственным управлением, и к власти пришли большевики — особая генерация людей, которые решили воплотить в нашей стране социальную утопию: построить рай на земле. В Церкви они увидели и классового, и идейного врага. В основе мировоззрения большевиков лежало безбожие. Для Церкви наступили времена суровых испытаний, когда закрывались храмы, разорялись монастыри, а духовенство, монашествующие и верующие подвергались гонениям. Кто-то становился исповедником, кто-то принимал мученическую кончину. И таких людей были сотни тысяч.

– Мы не должны замалчивать эту страницу истории?

– Во времена гонений на Церковь христианская кровь проливалась в каждом уголке нашей Родины — и на Бутовском полигоне, и на Соловках, и в Карелии, и в Коми, и в Магадане. Это скорбная, страшная страница истории, и ее нельзя забывать, игнорировать. Люди должны знать имена священномучеников Вениамина, митрополита Петроградского, архиепископа Илариона (Троицкого), митрополита Серафима (Чичагова), епископа Германа (Ряшенцева) и многих-многих других. В каждой епархии, практически в каждом храме можно узнать о том, как проходили гонения, как людей арестовывали, ссылали в лагеря.

Возьмем близкую для меня Оптину пустынь. Ведь это был настоящий духовный родник. К оптинским старцам в ХIX веке приезжали за советом Николай Гоголь, Федор Достоевский, Константин Леонтьев. Это место было и религиозным, и культурным достоянием. Но большевики не пожалели обитель, закрыв ее в 1923 году. Последний ее настоятель — архимандрит Исаакий (Бобраков) в 30-е годы был арестован, подвергался пыткам во время допросов, но твердо стоял в вере и нес крест до своего последнего часа, до мученической кончины. В январе 1938 года его расстреляли.

В этом и трагизм, и величие российской истории ХХ века: в те годы, когда Церковь была гонима, когда за религиозные убеждения преследовали и предавали смерти, православные подвижники сохранили верность Христу. И сегодня они могут быть для нас духовными маяками. Еще Тертуллиан говорил, что «Кровь мучеников — семя христианства».

– Сегодня мы вновь видим конфликт светского и церковного сознания, скажем, в оценке личности отрекшегося императора Николая II. Для светских людей он — всего лишь слабый правитель, который все развалил, а для верующих — святой. Как быть с этим противоречием, которое снова разделяет наше общество даже из-за фильма «Матильда»?

– Правление последнего императора из династии Романовых — очень сложная страница нашей истории. При Николае II были Ходынка, неудачная русско-японская война, революция 1905 года, вступление России в Первую мировую войну, которая унесла миллионы жизней. К сожалению, на тот момент институт самодержавия был непопулярным, многим казалось, что именно он тормозит развитие страны. Небольшие группы сторонников монархии не смогли защитить государя и остановить революцию, идея которой захватила сознание значительной части элиты, творческой интеллигенции и даже некоторых представителей духовенства. Страшное брожение умов было среди студенчества и даже семинаристов, которые выходили из-под контроля — устраивали дебоши, пели «Марсельезу». Таков был дух времени начала ХХ века. У многих людей ослабла вера, им хотелось перемен социального уклада.

Царя предало его ближайшее окружение, склонив к отречению. И страна погрузилась в хаос. Государь и его семья потеряли все, но в этой трагической ситуации предательства и измены, оказавшись в заточении, они по-христиански несли свой крест — смирились, не роптали, поддерживали друг друга, молились за врагов, благодарили Бога. Они как страстотерпцы пролили кровь. Понять это можно, только обладая церковным сознанием.

Сегодня, к сожалению, наше общество втянулось в шумиху вокруг фильма «Матильда». Получилось так, что те верующие, кто из лучших побуждений выступали за запрет картины Алексея Учителя, только подогрели интерес к скандальной ленте — таковы реалии информационного общества. Что же, давайте будем обсуждать эту сложную тему. Пусть высказываются разные позиции в телевизионных ток-шоу, главное, чтобы в этих спорах не было злобы и взаимного ожесточения. А лучшим ответом православных людей будет создание художественных произведений, посвященных царю-страстотерпцу — новых книг и фильмов, отражающих православную точку зрения.

– Много споров вызывает сегодня советский период истории. Как его оцениваете Вы?

– Вспоминая советское время добрым словом, люди говорят о Победе в Великой Отечественной войне, о полетах в космос, бесплатном образовании и медицине, об успехах науки и культуры. Те, кто критикуют эту эпоху, говорят о репрессиях, о культе партийных вождей, о привилегиях номенклатуры, о безбожии советской власти. Я сам — ребенок послевоенного времени, родился в 1949 году в верующей семье, застал хрущевские гонения на Церковь. Но я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. Сколько себя помню, всегда хотел посвятить свою жизнь служению Богу: я с детства не мыслил себя вне Церкви.

Хотя для христианина главным является его устремленность в Царствие Небесное, земное Отечество он любит, бережет и защищает, и принимает историю своей родины во всей ее трагической полноте. Нам очень важно научиться извлекать уроки из прошлого. Один из них заключается в том, что любое ослабление веры, отступление от Божиих заповедей рано или поздно заканчивается катастрофой.

Важно брать лучшее из каждого периода нашей истории, искать то, что нас всех объединяет. В этом году мне подарили одну очень интересно изданную книгу «Сила Сибири», повествующую об истории Омского края. В ней рассказывается о продвижении русской цивилизации на восток, освоении гигантских пространств, которыми приросла Россия. В книге нашлось место и Ермаку, и купцам, и миссионерам, и первопроходцам прошлого, и советским государственным деятелям. В ней рядом размещены страницы, посвященные Колчаку, Тухачевскому и святителю Сильвестру (Ольшевскому), канонизированному в лике новомучеников. И все это — наша история.

Люди со светским мировоззрением еще долго будут спорить о белых и красных. Во многом эти споры подогреваются недовольством той социальной несправедливостью, которую не удается сгладить из-за сложной экономической ситуации. И все же мы живем в относительно благополучные времена, если сравнивать с тем, что выпало на долю старших поколений. Не будем гневить Бога!

В современной Русской Православной Церкви есть верующие с разными политическими взглядами и с разными точками зрения на русскую и советскую историю. Оглядываясь на прошедшие сто лет, я могу сказать, что для меня один из главных уроков ХХ века — это выбор тысяч новомучеников и исповедников. Они, во что бы то им не стало, предпочли быть с Христом, а не с Его гонителями.

Беседовала Татьяна Медведева

В тему

Издательский совет Русской Православной Церкви приглашает писателей принять участие в Конкурсе на лучшее не публиковавшееся ранее художественной произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Прием рукописей на Конкурс начнется 1 января и закончится 31 августа 2018 года. Награждение победителей состоится в ноябре 2018 года. Подробности на сайте Издательского совета: http://izdatsovet.ru.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
«Мы и не предполагали, что попадем в филиал ада»
«Мы и не предполагали, что попадем в филиал ада»
Валерия Михайлова

Журналисты и фотокорреспонденты вспоминают Беслан

Беслан: Мы все сидели тихо
Беслан: Мы все сидели тихо
Редакция портала "Православие и мир"

Воспоминания свидетелей трагедии 1-3 сентября 2004 года

7 главных поступков леди Дианы
7 главных поступков леди Дианы
Надежда Прохорова

Как принцесса учила любви

Благотворительный фонд
Литвинов Иван: НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ!
Литвинов Иван: НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ!
51% собрано / 281254.87 руб. осталось
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
97% собрано / 35699.8 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Православная энциклопедия – религиозное издание для верующих?
Редакция портала "Православие и мир"

"Правмир" спросил ученых

"
Уникальный айфон, директор-уничтожитель и другие школьные объявления (25 фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Победителем олимпиады по русскому языку стал Дё Хен Ми!

"
Беслан: Мы все сидели тихо
Редакция портала "Православие и мир"

Воспоминания свидетелей трагедии 1-3 сентября 2004 года

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Мы ругаемся и курим, когда детей нет рядом», – говорят родители

Передавайте ребенка воспитателю в руки
Анна Резникова

Как помочь малышу, когда он идет в детский сад

Православная энциклопедия – религиозное издание для верующих?
Редакция портала "Православие и мир"

"Правмир" спросил ученых

самое читаемое

«Мы и не предполагали, что попадем в филиал ада»10,061

Беслан: Мы все сидели тихо9,455

Директор школы сказал, что зарплата хорошая5,744

Как пережить химиотерапию (видео)3,890

Уникальный айфон, директор-уничтожитель и другие школьные объявления (25 фото)3,831

День прощания и встреч3,262

Мама, а кто тебе больше важен – отличник, или такой, как я?3,025

Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица»2,928

Всегда ли наша вина – настоящая2,876

В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками2,314

лучшие авторы

Новостная служба22,011

Редакция портала "Православие и мир"14,699

Валерия Михайлова10,061

Светлана Хустик5,744

Дмитрий Емец5,400

Михаил Ласков3,889

Ксения Кнорре Дмитриева3,262

Евгения Горина3,025

Марина Сульдина2,876

Оксана Головко1,457

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть