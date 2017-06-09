Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более полумиллиона человек

9 июня. ПРАВМИР. Количество паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве, перевалило за полмиллиона.

Согласно последним данным о числе паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца, к вечеру 9 июня в Храм за все время пребывания мощей с 21 мая, пришли 525800 человек.

При этом непосредственно 9 июня к мощам пришли 45300 паломников.

Накануне сообщалось, что рекордное количество паломников посетили Храм 8 июня – 47900 человек.

Часть мощей Николая Чудотворца, которые хранятся в базилике города Бари (Италия), была доставлена в Россию 21 мая. Мощи пробудут в Москве до 12 июля, а затем их отвезут в Петербург, где они будут находиться до 21 июля.