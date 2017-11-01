Московские греки отметили «День Охи» — праздник в честь отклонения фашистского ультиматума

В ходе праздника была продемонстрирована документальная 13-минутная лента, посвященная героическому сопротивлению греческого народа против фашистской итало-болгаро-германской экспансии.
Одним из трогательных моментов стало поздравление с 75-летием председателя Московского общества греков в 1995-2005 годах, профессора университета нефти и газа им. И.М.Губкина Константина Харлампиевича Шотиди. Его наградили высшей наградой греческого Объединения России – за заслуги перед греками России, греческим национально-культурным движением.
В концерте-реквиеме приняли участие народный артист СССР Василий Лановой, заслуженная артистка России Ксения Георгиади, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин, актриса Ирина Гринева, легендарный греческий ансамбль “Бузуки”, Государственный народный ансамбль “Россия”. Режиссер концерта-реквиема – российский режиссер Константин Харалампидис.
Акция греков Москвы и России «Бессмертный полк»прошла на сцене. Учащиеся школы греческого языка Московского общества греков, Православной гимназии имени митрополита Платона (Левшина), учащиеся 551-й «греческой» школы на Варшавке несли в руках портреты греков героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, героев греческого сопротивления.
- День Охи — государственный праздник в Греции и на Кипре, который отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу 28 октября 1940 года.
- Согласно ультиматуму, греческому правительству было предъявлено требование позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции». Как утверждают, ответ был краток: «όχι», то есть «нет». Утром 28 октября греческое население, независимо от политиков, вышло на улицы, скандируя «Охи».
- В ответ на отказ Метаксаса итальянские войска, расположенные на территории Албании, уже оккупированной к тому времени Италией, в 5:30 утра атаковали греческие пограничные пункты. Ответ Метаксаса ознаменовал вступление Греции во Вторую мировую войну.