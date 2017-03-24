Мужчина из Твери спас замерзающего водителя из Новосибирска, позвонив в полицию

24 марта. ПРАВМИР. Полицейские в Новосибирске спасли замерзающего мужчину благодаря звонку неравнодушного жителя Тверской области.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта, когда 28-летний житель Новосибирска возвращался домой на автомобиле Nissan. В районе ОбьГЭС в машине закончился бензин.

«Нужной суммы денег при себе у мужчины не оказалось, а звонить и беспокоить родных он не стал. Сообщение с просьбой о помощи водитель отправил на один из интернет-форумов. «Народ, выручите, пожалуйста! Встал на ОбьГЭСе без бензина и денег», – написал автолюбитель и попросил водительское сообщество одолжить несколько литров топлива, чтобы добраться до дома и АЗС», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

На призыв новосибирского автолюбителя откликнулся житель Твери. Прочитав сообщение, мужчина набрал телефон «02» и рассказал тверским полицейским о происшествии в Новосибирске. Через несколько минут информация о случившемся поступила в полицию Новосибирска, после чего на место происшествия был направлен экипаж ГИБДД.

Лейтенанты полиции Евгений Щетинин и Андрей Семенцов обнаружили автомобиль «Nissan AD», водитель которого уже начал замерзать, поскольку отправился в дорогу в легкой одежде и обуви.

Офицеры отбуксировали автомобиль с водителем до пункта полиции «Левые Чемы», где мужчина согрелся и дождался приезда своих родственников.