На борту разбившегося самолета могла находиться доктор Лиза

25 декабря. ПРАВМИР. В списке пассажиров рухнувшего самолета находилась Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Она должна была везти медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Об этом сообщает Life. Официально информация в настоящее время не подтверждена.

По информации источника Life в военном ведомстве, доктор Лиза была в списках пассажиров, однако могла не вылететь. “Не прошла контроль, из списков её убрали”, — пояснил источник.

Друзья и знакомые пытаются дозвониться на мобильный телефон Елизаветы Глинки, однако после известия о крушении лайнера ее номер недоступен.

“А телефон у Лизы выключен”, – пишет российский публицист и блогер Рустем Адагамов.