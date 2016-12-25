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На борту разбившегося самолета могла находиться доктор Лиза

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25 декабря. ПРАВМИР. В списке пассажиров рухнувшего самолета находилась Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Она должна была везти медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.
На борту разбившегося самолета могла находиться доктор Лиза
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Об этом сообщает Life. Официально информация в настоящее время не подтверждена.

По информации источника Life в военном ведомстве, доктор Лиза была в списках пассажиров, однако могла не вылететь. “Не прошла контроль, из списков её убрали”, — пояснил источник.

Друзья и знакомые пытаются дозвониться на мобильный телефон Елизаветы Глинки, однако после известия о крушении лайнера ее номер недоступен.

“А телефон у Лизы выключен”, – пишет российский публицист и блогер Рустем Адагамов.

Елизавета Петровна Глинка  — врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 1999 году в Киеве основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам «Вера». Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International. В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012 году Глинкой и её фондом был организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. С началом вооружённого конфликта на востоке Украины оказывает помощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии. В 2016 году Елизавета Глинка стала Лауреатом Государственной премии в области правозащитной деятельности.

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