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Над ней смеялись, а в портфель кидали мусор

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Над ней смеялись и обзывали, а потом куртка Люды пропала навсегда, и на следующий день она снова не пошла с классом в кино. А класс в кино пошел и посмотрел “Чучело”. Помогло ли это жертве травли и где современное кино, которое может научить чему-то нынешних детей - спрашивает педагог Марина Солотова.
Над ней смеялись, а в портфель кидали мусор
Кадр из фильма "Чучело"

Марина Солотова

Мама воспитывала Люду одна, работала санитаркой  в больнице. Жили они в маленькой однокомнатной «хрущевке» со старыми обоями и шторами, доставшимися от бабушки.  Люда носила платья, которые шила ей ночами мама,  и пальто с надвязанными рукавами.  Но зато она училась играть на флейте.

Класс, в котором училась Люда,  был обычным, никаким не элитарным, в обычной школе в микрорайоне на окраине города.  В нем учились разные ребята: и из обеспеченных семей, и из семей попроще. Надвязанные рукава пальто не были большой проблемой и почему именно Люду  одноклассники выбрали своей жертвой, непонятно.

Её не брали в походы и на экскурсии.  Не приглашали на  дни рождения.  Над ней смеялись без всякого повода. Каждый выход  Люды к доске сопровождался смехом и ехидным шепотом.  Ей на спину цепляли бумажки с обидными словами.  В портфель засовывали мусор. Когда на классных праздниках Вовка фальшиво пел, ему хлопали и кричали «Браво!». Когда однажды Люда решилась сыграть на флейте, и сыграла очень хорошо, потому что долго готовилась, её осмеяли.

 

На отличниц  никто не подумал

В 8 классе мама купила Люде куртку за 40 рублей. Красивую куртку, японскую. Как маме это удалось – неведомо, и дело не только в деньгах: в начале восьмидесятых куртку надо было достать. Люда побоялась оставлять дорогую вещь в школьной раздевалке и носила ее с собой. На уроке физкультуры куртка осталась в раздевалке для девочек. А еще там же задержались девочки – три отличницы, лидерши. Остались специально, наврав учителю про больные животы.

Отличницы взяли Людину куртку и повесили ее в женский туалет на втором этаже. Люда, обнаружив пропажу, тихо заплакала. Классный руководитель объявила поиски.  Конечно, на отличниц  никто не подумал  (на это и был расчет класса, когда на перемене разрабатывалась операция «Куртка»).  Те, кто был в курсе операции, молчали как рыбы.

Куртка пропала навсегда. На следующий день Люда вновь пришла в школу в пальто с надвязанными рукавами. И, как всегда, не пошла с классом в кино. А класс в кино пошел.  Во главе с отличницами.

 

В тот день класс посмотрел «Чучело»

Тем же вечером к Люде домой пришли родители отличниц. Они принесли  Люде  новую куртку. Немного не такую, как пропавшая: та была синей, а эта – красной, с манжетами и воротником из красивого белого меха. Её достала по блату мама одной из отличниц своей же дочери.

Люда отказывалась брать куртку и говорила, что она ни за что ее не наденет и, тем более, не придет в ней в школу. Тогда в квартиру зашла одна из отличниц. Та самая, которой мама достала красную куртку. И попросила у Люды прощения. И пообещала, что больше ее никто не обидит. И сказала, что завтра зайдет за ней, и в школу они пойдут вместе.

Нет, девочку-отличницу  никто не уличил в краже куртки. То есть уличил. Режиссер Ролан Быков.

В тот день класс в кинотеатре посмотрел «Чучело». После фильма семиклассники плакали почти все, даже некоторые мальчишки. Они долго не расходились и говорили о том, что все это – про них. А потом пришли домой и рассказали родителям про куртку в туалете.

 

А что смотрят наши дети?

Тем детям начала 80-х повезло, у них был Ролан Быков и Кристина Орбакайте в роли Лены Бессольцевой.   А еще Елена Цыплакова в «Школьном вальсе»,  молодой Харатьян в «Розыгрыше»,  герои фильмов Динары Асановой. А раньше, когда эти дети были младше, у них были Буратино и Красная Шапочка Леонида Нечаева.  У них был Электроник. У них было Детское Кино. Наше, родное, понятное.

Волшебный мир, которому доверяли, который любили. Который дарил чудо Алых парусов, романтику Капитана Гранта, героизм  юных антифашистов. В этом мире дети разгадывали Тайну железной двери,  летали в космос, боролись с пиратами, влюблялись, путешествовали. Этот мир учил их любить добро и правду, отличать плохое от хорошего, разбираться в людях, признавать свои ошибки, помогать слабым. Этот мир подарил им героев, настоящих,  тех, на кого хотелось быть похожими.  Чтобы стать частью этого мира, надо было взять у мамы 10 копеек и прийти в кинотеатр.

Откройте афишу кинотеатров в любом городе России на ближайшие выходные. Попробуйте найти хоть один на всю страну полнометражный художественный фильм для детей российского производства.  Может быть, из последнего – “Призрак”, да и все. Если найдете – напишите, пожалуйста, мне.

Почему? Почему, на каком основании в стране уничтожено детское кино? Уничтожено напрочь, как явление. Даже тот мизер, который точечно снимается неимоверными усилиями энтузиастов, не попадает в прокат. Не надо говорить мне про деньги.  Я не поверю, что в стране нет денег на детское кино. На бессмысленные и беспощадные новые ЕГЭ – есть. На зарплаты депутатов – есть. На шумные массовые гуляния в День города –  есть. На кино нет? Хотя бы на одну ленту в год? Ну,  тогда грош нам цена как государству. Порядочные люди не экономят на детях…

Это какой-то жуткий системный сбой, последствия которого оценить еще предстоит.  Я хочу знать фамилии людей, от которых зависит решение о возрождении детского кино в моей стране. В стране, в которой взрослеют мои дети,  и предстоит жить мои внукам.

Я хочу спросить у этих людей, почему наших детей и внуков лишили волшебного мира, который, как никто другой, умеет научить главному.  Я хочу спросить у них, сколько в рублях стоит наличие этого мира.

А еще я хочу спросить у них, какое кино и где они показывают своим детям и внукам. И чему это кино учит…

Девочке Люде из того седьмого класса сейчас 45 лет. Она назвала дочь Леной, в честь героини Кристины Орбакайте. Люда учит детей литературе. И каждому своему классу она показывает «Чучело» Ролана Быкова. Жаль, что в классе, через мультимедийный проектор. Волшебство немного не то…

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