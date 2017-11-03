Не делайте сердце ребёнка полем битвы

Как быть, если родители не могут найти общий язык относительно воспитания ребёнка? «Если у мужа и жены не будет единого взгляда на воспитание, то они до бесконечности могут разрывать ребёнка своими противоречиями. Родителям прежде всего нужно решить свои проблемы», — уверен протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма святых Царственных мучеников с. Александро-Калиново, отец четырёх детей. Но как именно это сделать?

Настроиться на их волну

Я попросил бы родителей немного поумерить свой пыл и разобраться, почему у них нет единого взгляда на воспитание ребёнка. На мой взгляд, преодолевать непонимание и конфликты нужно, опираясь на слова Священного Писания. Это единая надчеловеческая система: наш Бог сошёл на землю и даровал её нам, чтобы мы постепенно приходили к миру и единству между собой. Если родители будут воплощать заповеданное Им в своей жизни, то ребёнок будет смотреть и перенимать то, что делают его мама и папа.

Нужно брать не отдельные заповеди, а всё в комплексе. Например, есть слова апостола Павла: «отцы, не раздражайте детей ваших»(Еф. 6:4). Их можно понять примитивно, а можно увидеть здесь одну из важнейших заповедей воспитания. «Не раздражать» — это значит настолько глубоко войти во внутренний, духовный мир ребёнка, чтобы предугадывать сложные ситуации. Чувствовать сына или дочь предельно тонко.

Мы, родители, любим детей больше всего на свете. Надо с любящим сердцем настраиваться на их волну и избегать замечаний, поступков, нравоучений, которые могут вызвать раздражение. Основной мотив и двигатель воспитания — это любовь! Если родитель вдруг вспыхивает и что-то говорит ребёнку в раздражении или гневе, эти слова не принесут пользы, даже если они тысячу раз правильные. Обращаться к детям нужно только с позиции любви.

Борьба или шахматы?

Родители должны определиться в той линии, которую они избирают относительно воспитания своих чад. У православных людей не может быть разного отношения к этому вопросу. Порой конфликты возникают по поводам просто смешным: папа хочет, чтобы ребёнок ходил на борьбу, а мама — на шахматы. Такие родители напоминают свифтовских остроконечников и тупоконечников. Они воюют за собственные амбиции, а страдает дитя.

Нужно разобраться: почему папа хочет отдать на борьбу? Чтобы воспитать мужественность? Но разве шахматист или музыкант не может быть мужественным человеком? Воспитание мужественности — это не отдать сына в какие-то секции боевых искусств. Взрастить его можно и в том, кто играет в шахматы, пишет стихи, рисует. Очень большая ошибка — ломать ребёнка. И хочется спросить таких пап: вы что хотите воспитать? Чему научить? Драться? Но между дракой и мужеством нет никакой связи. Никакой силовой вид спорта этому не научит.

Святой Паисий Святогорец говорил, что семье очень важно иметь духовника. Без него трудно решить многие вопросы. Если у мужа и жены не будет единого взгляда на воспитание, то они до бесконечности могут разрывать ребёнка своими противоречиями. Родителям прежде всего нужно решить свои проблемы, а если не получается, задуматься о духовном наставнике.

Когда книги вредят

В вопросе о том, куда отдавать сына или дочь, в спортивную секцию или музыкальную школу, родители должны договориться. Пока не договорятся, вообще не трогать ребёнка. А ещё лучше — у него спросить, куда хочет. Может, он стремится попасть в компьютерный клуб, где ему помогут стать хорошим программистом.

Нужно учитывать мнение ребёнка, тем более — современного ребёнка. Патриархальность хороша, но нужно принимать во внимание и современные реалии. Мы не можем требовать от детей патриархальности, поскольку сами не знаем, что это такое, на себе её не испытали. Мы в книжках прочитали, что жена должна бояться мужа, а дети — слушаться отца, причём беспрекословно. И — ура, вперёд, у меня безграничная власть, всё это будет у меня в семье. И начинают воплощать свои собственные представления, никак не соответствующие евангельскому идеалу любви. Если бы мы жили в патриархальных семьях и знали, что такое подчинение отцу и его воле, тогда что-то могли бы требовать. В противоположном случае — о какой патриархальности может идти речь?

Родителям нужно разговаривать друг с другом. Часто они в детях компенсируют то, чего не добились в юности или не имели в детстве. Не нужно делать своих детей такими, какими вы хотели бы видеть себя. Они индивидуальны и должны развиваться по-своему. Нельзя ограничивать их свободу.

Глупые вопросы жизни и смерти

Ещё важный момент — это количество времени, которое мы проводим с ребёнком. Есть такая короткометражка — «Маша».

Девочка из благополучной с виду семьи чувствует себя как в пустыне. В итоге она закрашивает краской экран телевизора и уходит из дома.

Мы должны стараться проводить как можно больше времени с нашими детьми. Использовать для этого каждую свободную минуту. Если просчитать свой режим дня и вычислить, сколько нашего времени достаётся детям, то это будут ужасающие цифры. Пять-десять процентов — и посвящено оно, как правило, решению каких-то бытовых проблем: урокам, режиму. А сколько времени дети проводят вне дома? Там они черпают основную массу информации. Всё это время на них оказывают влияние чужие люди. Этот процент настолько огромен в соотношении с нашими пятью, что можно легко понять: мы теряем своих детей.

Можно тягать их в церковь, заставлять причащаться, молиться, но это всё до поры до времени. Ничего не принесёт плода, если это процентное соотношение не будет меняться в обратную сторону. Главная информация должна исходить от нас. Это наша задача — рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. И какое счастье, если ребёнок приходит с этими вопросами к родителям! А если не приходит, то это не его вина.

Он наверняка приходил раньше, но родитель не заметил этого. Он стучал, а его оттолкнули. «Папа устал, он мир спасает (деньги зарабатывает), а ты со своими глупостями!» — но для детей нет глупостей. Может быть, ваши сын или дочь решают вопросы жизни и смерти, возможно, они не знают, как завтра в школу прийти, не решив какую-то проблему. И они пойдут получать ответы к другим, а эти источники не всегда чистые.

Пусть взрослые проблемы остаются взрослым

Я часто говорю своим прихожанам, у которых уже возникли проблемы с детьми: прежде чем сказать что-то своему ребёнку, выскажите это Божьей Матери. Поделитесь с Ней, помолитесь. Вы думаете: вот он придёт из школы или с гулек, и я посажу его, сонного и голодного, и буду полтора часа рассказывать о правилах поведения, чтобы он прозрел. Никакого толка от этого не будет.

Один из педагогов прошлого века говорил: мы чаще всего воспитываем своих детей тогда, когда их нет рядом с нами. Простой пример: приходит ребёнок из школы, а в доме чисто, убрано, ему есть что поесть, во что переодеться и где заниматься. Родителей нет дома, но они создали ему условия, в которых ему комфортно. Такая обстановка будет положительно на него влиять. Если же он придёт, а на обед рыба, которую нужно поймать — что тут скажешь… Плюс, к тому же, столкнётся с раздражённой мамой, которая расскажет, что «твой папа не заработал, он такой-сякой»… Родителям нужно решать взрослые проблемы в отсутствие детей, не вовлекать их в это, не использовать их как судей.

Родителям нужно приходить к общему знаменателю, и только после к нему можно подвести и ребёнка. В математике при сложении дробей с разными знаменателями нужно добавить к одному одно число, к другому — другое. Где-то кому-то нужно уступить, подвинуться в своих амбициях. Дать свободу ребёнку. Разрешить ему на практике понять, что вы правы — пусть он сам убедится, попробовав, даже совершив какие-то ошибки. И не нужно бояться признавать собственные ошибки. Порой ребёнок может быть прав, а мы — нет.

Когда мне родные замечают, что я что-то делаю не так, я стараюсь прислушаться и понять их. Анализирую. Ведь не могут люди говорить просто так! Им Господь даёт сказать то, что мне нужно услышать. Мы меняемся, меняется атмосфера, в которой растут дети, и это нужно учитывать. Сейчас такие средства коммуникации, столько информации! Наши дети развиваются в совершенно иных условиях по сравнению с нами, а прийти всем нам нужно к одной цели. Для этого приходится искать новые пути.

Уступи дорогу

Очень важно молиться о детях. Искренне, от всего сердца, с болью. Тогда и отношение к ним изменится. Как можно ругать, если ты ничего не сделал для того, чтобы они изменились? Как ты защитил их? Ведь всё негативное, что происходит с ребёнком, — это зачастую только наша вина. Потом, лет в двадцать, они наделают своих ошибок, но пока пожинают результаты наших. В идеале прежде, чем что-то говорить ребёнку, нужно помолиться и Господу, и Божией Матери, и его Ангелу Хранителю, и святому, чьё имя он носит — чтобы вместе сохранить его. Ведь даже в школе дети находятся в очень жестокой среде!

Когда я учился в автошколе, нам объясняли, кто кому должен уступать в разных ситуациях и на разных дорогах. Я навсегда запомнил правило: каждый из подъезжающих к перекрёстку должен быть готов уступить дорогу. Тогда не будет столкновения. Так и между родителями: каждый должен думать, что он может быть неправ. Если главным будет желание уступить, тогда на спорную ситуацию снизойдёт благодать Божья, и они примут правильное решение. Не нужно думать, что только вы желаете добра своему ребёнку. В попытке поиска компромисса может найтись третье решение, и именно оно будет наилучшим, а когда сталкиваются два мнения «я прав» — это губительно. Возвращаясь к метафоре, между этими машинами может оказаться ваш ребёнок, которого просто расплющит.

Перефразируя Достоевского, не должны родители сражаться, используя для битвы сердце ребёнка. На этом поле воевать нельзя ни в коем случае.