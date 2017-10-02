Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование о биологических часах

Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Циркадными ритмами называют суточные колебания различных параметров организма, характерные практически для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке Drosophila melanogaster ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу «биологических часов» животного.
Майкл Розбаш родился в 1944 году, Джеффри Холл и Майкл Янг на год младшего своего коллеги.
Они «смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и прояснить их внутреннюю работу», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Традиционно премия по медицине и биологии открывает «нобелевскую неделю».
Завтра, 3 октября, станет известен лауреат в области физики, 4 октября – химии. Лауреата премии мира огласят 6 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 9 октября. Последним комитет назовет лучшего в области литературы, когда именно, будет известно позже.