Новый президент Молдовы: У нас есть будущее только при сохранении православия

26 декабря. ПРАВМИР. Недавно избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости защиты православных ценностей как обязательного условия для будущего страны.

«Молдавия имеет будущее только при условии сохранения традиционных ценностей и нашей православной веры. Это — непременное условие», — заявил новый глава государства журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что летом посетил в Греции гору Афон. «Монахи приняли меня и благословили. Я одержал победу на выборах. Я рад, что делегация с Афона также приехала на церемонию инаугурации, подарили мне икону. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы укрепить нашу православную веру и наши ценности», — добавил он.

Церемония инаугурации нового молдавского президента прошла 23 декабря во Дворце Республики в Кишиневе. На церемонии присутствовал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, секретарь Синода Молдавской митрополии протоиерей Вадим Кейбаш и другие представители Православной Церкви Молдовы.

По завершении церемонии инаугурации президент вместе с семьей посетил кафедральный собор Рождества Христова в Кишиневе, где был совершен благодарственный молебен. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир поздравил политика со вступлением в должность и пожелал ему помощи Божией в служении молдавскому народу и стране.

Архипастырь также передал в дар президенту икону с образом святого Стефана Великого.