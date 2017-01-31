О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту после изъятия детей в Зеленограде

|
31 января. ПРАВМИР. Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Владимиру Путину, в котором президента России просят разобраться в ситуации, сложившейся с изъятием детей у семьи Дель в Зеленограде.
Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту после изъятия детей в Зеленограде
Фото: instagram.com

«Просим Вас содействовать восстановлению законных прав детей и их родителей, Светланы и Михаила Дель, разобраться в действиях чиновников, которые участвовали в отбирании детей, и потребовать предоставления родителям всех документов и возможности общаться с детьми. Мы полагаем, что обращение с семьей Дель не отвечает принципам гуманизма и интересам детей», – говорится в открытом письме, которое размещено на сайте change.org.

Как сообщила ТАСС Светлана Дель, письмо «отправили сегодня через электронную приемную администрации президента РФ».

Инициировала петицию жительница Москвы. Подписи под обращением поставили, в частности, писательница Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли 10 детей из приемной семьи после сообщения сотрудников детсада о следах побоев у одного из детей. Следственным комитетом Москвы возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. По мнению следователей, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, вследствие чего законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также возбуждено уголовное дело о побоях в отношении отца детей. Михаил Дель эти обвинения отвергает. В настоящее время Светлане вернули двоих детей, которые находились в приюте.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Изъятие детей у Светланы Дель произошло с нарушением закона
Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Изъятие детей у Светланы Дель произошло с нарушением закона
Новостная служба "Православие и мир"

Комиссия призвала власти обеспечить справедливое рассмотрение дела

Полиция изъяла в семье Дель два ремня
Полиция изъяла в семье Дель два ремня
Новостная служба "Православие и мир"

А также компьютер, несколько флешек и документы на квартиру

Семье Светланы Дель вернули второго изъятого ребенка
Семье Светланы Дель вернули второго изъятого ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

Решение о расторжении опеки будет обжаловано в суде

Благотворительный фонд
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
78% собрано / 106256 руб. осталось
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез
56% собрано / 214690 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь отправила свыше 130 млн рублей и 570 тонн продуктов на Донбасс с 2014 года
Новостная служба "Православие и мир"

Только в Москве в церковный штаб помощи за прошедшее время обратилось около 20 тысяч беженцев

"
Руководство центра реабилитации инвалидов войны объявило о закрытии учреждения
Новостная служба "Православие и мир"

Почти двумстам проходившим в ЦВТ лечение ветеранам предложили экстренно покинуть центр

"
Одесская епархия сообщила о разграблении нескольких храмов
Новостная служба "Православие и мир"

Преступники похитили из храмов денежные средства и разгромили имущество

Все статьи автора
Статьи Дня
Держите карман шире: на что живут приемные семьи
Анастасия Лотарева

Вся правда о доходах и расходах московских приемных родителей

“Ой, малыш как-то внезапно посинел, непонятно почему”
Тамара Амелина

Что говорят родители в травмпункте и докладывает ли врач в полицию обо…

Один день из жизни семейной банды (+фото)
Нина Архипова

Многодетная мать умудрилась сфотографировать за 12 часов всех

самое читаемое

Почему я ношу нательный крест15,453

Оля из третьего “Б”13,050

О чем молчит «Викинг» и кричит «Молчание»10,979

Пора к психиатру: голоса разрешили (+видео)8,991

Держите карман шире: на что живут приемные семьи8,414

Отобрать ребенка за час – почему в Англии это невозможно7,968

“Ой, малыш как-то внезапно посинел, непонятно почему”7,395

Не трогайте батюшку-доктора, пока он спасает народ5,700

Исаакиевский: ОМОН на службе4,928

Одинокое сердце Закхея (+аудио)4,812

лучшие авторы

Новостная служба17,890

Лебовски Майкл15,453

Юрий Меркеев13,050

протоиерей Александр Акулов10,979

Василий Глебович Каледа8,968

Анастасия Лотарева8,414

Валерия Михайлова7,968

Тамара Амелина7,395

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)5,700

Ирина Якушева4,931

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть