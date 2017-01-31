Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту после изъятия детей в Зеленограде

«Просим Вас содействовать восстановлению законных прав детей и их родителей, Светланы и Михаила Дель, разобраться в действиях чиновников, которые участвовали в отбирании детей, и потребовать предоставления родителям всех документов и возможности общаться с детьми. Мы полагаем, что обращение с семьей Дель не отвечает принципам гуманизма и интересам детей», – говорится в открытом письме, которое размещено на сайте change.org.
Как сообщила ТАСС Светлана Дель, письмо «отправили сегодня через электронную приемную администрации президента РФ».
Инициировала петицию жительница Москвы. Подписи под обращением поставили, в частности, писательница Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие.
Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли 10 детей из приемной семьи после сообщения сотрудников детсада о следах побоев у одного из детей. Следственным комитетом Москвы возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. По мнению следователей, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, вследствие чего законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также возбуждено уголовное дело о побоях в отношении отца детей. Михаил Дель эти обвинения отвергает. В настоящее время Светлане вернули двоих детей, которые находились в приюте.