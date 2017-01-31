Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо президенту после изъятия детей в Зеленограде

31 января. ПРАВМИР. Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Владимиру Путину, в котором президента России просят разобраться в ситуации, сложившейся с изъятием детей у семьи Дель в Зеленограде.

«Просим Вас содействовать восстановлению законных прав детей и их родителей, Светланы и Михаила Дель, разобраться в действиях чиновников, которые участвовали в отбирании детей, и потребовать предоставления родителям всех документов и возможности общаться с детьми. Мы полагаем, что обращение с семьей Дель не отвечает принципам гуманизма и интересам детей», – говорится в открытом письме, которое размещено на сайте change.org.

Как сообщила ТАСС Светлана Дель, письмо «отправили сегодня через электронную приемную администрации президента РФ».

Инициировала петицию жительница Москвы. Подписи под обращением поставили, в частности, писательница Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Людмила Алексеева и другие.