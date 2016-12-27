Ольга Васильева рассказала о новой версии сайта «Усыновите.ру»

27 декабря. ПРАВМИР. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала о запущенной на днях обновленной версии сайта «Усыновите.ру».

Как сказала министр на совещании по мерам, предпринимаемым для сокращения численности детей, оставшихся без попечения родителей, поисковая система информации о детях расширила свои возможности.

При наличии у ребенка братьев и сестер персональная страница ребенка дополнена ссылками на персональные страницы его братьев и сестер. На странице с информацией о ребенке указаны группа здоровья, месяц и год обновления фотографии, причина отсутствия родительского попечения.

Кроме того, внедрен модуль для возможности электронной записи граждан на прием в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Добавлены новые разделы «Истории замещающих семей», «Наставничество» и «Умная помощь детям-сиротам».

По словам Ольги Васильевой, несмотря на то, что темп сокращения детей-сирот во многих российских регионах выше среднего по России, «все равно число детей в банке данных остается высоким». «Поэтому и внимание к вашей деятельности повышенное. Необходимо усиление предпринимаемых мер», – сказала она.

Министр рассказала, что в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, их число сократилось в три раза: с 186 тысяч до 59,6 тысяч. Тенденции к снижению продолжаются, и в этом году банк данных стал меньше на 16% по сравнению с прошлым годом. Улучшились показатели, характеризующие статистику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи.

Так за 10 месяцев 2016 года выявлено около 48 тысяч детей, устроено на воспитание в семьи почти 68 тыс. детей. То есть положительная динамика сохраняется – за 10 месяцев текущего года передано на семейные формы устройства на 39,45% больше, чем выявлено.