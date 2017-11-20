Омской бригаде «скорой» пришлось отстреливаться от пьяного сына пациентки  

20 ноября. ПРАВМИР. Омским врачам «скорой помощи» пришлось отстреливаться от напавших на них во время вызова родственников пациентки.

Бригада «скорой помощи» в Омске подверглась нападению во время вызова 19 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, пьяный молодой человек сломал нос 59-летнему врачу, который оказывал медицинскую помощь его матери. Водитель «скорой помощи» трижды выстрелил в нападавших из травматического пистолета «Гроза» и ранил друга дебошира, который, также будучи пьяным, ввязался в конфликт.

Оказалось, что оба молодых человека были ранее судимы. Медработники вызвали сотрудников Росгвардии, которые и задержали дебоширов.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет расследует данный инцидент.

Случаи нападения на врачей “скорой помощи» и сотрудников медучреждений происходят в России регулярно. Президент Национальной медицинской палаты и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путинным выразил обеспокоенность этой ситуацией и отметил, что за подобные нападения необходимо усилить уголовную ответственность.