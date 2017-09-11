“Он ничего не хочет!” Когда ребенок живет без интереса

Мы можем предложить детям хоть десять интересных дел на выбор, но очень часто в ответ донесется протяжное: “Скуууучно”. Почему таких подростков в первую очередь одолевает зависимость, как преодолеть свое “не хочу”, и кому уже не помогут умные слова, рассказывает протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», отец девятерых детей.

Почему почтальон не станет чемпионом мира

Как правило, зависимостями страдают люди, у которых другие ресурсы и стороны жизни не находятся в развитии. Психологи говорят, что ресурс прокачивается, идет развитие, когда человек живет полной жизнью, получает от нее удовольствие.

Можно много поработать, устать, но при этом получить энергию от этой работы, хотеть работать снова. Мы все знаем, что когда что-то начинает получаться, в труде или еще в чем-то, человек испытывает подъем – это знакомо каждому школьнику.

Например, при виде квадратного уравнения школьнику становится плохо, а как он только научится его решать, то сразу предлагает: «А давайте я еще решу, дайте я еще попробую». Так происходит и с физическим трудом, и вообще с любым видом деятельности. Человек изучает математику, иностранный язык, да что угодно, и когда что-то начинает получаться, когда у него пошел драйв – идет развитие.

Или как с физическими тренировками. Как ни старается человек играть в футбол, у него не получается. И вдруг: здорово, пошло, он понимает, как это делается, с каждым днем у него новые успехи, и он ждет-не дождется, чтобы выйти играть. Хотя и сильно устает от всего этого.

Как только процесс развития разных сторон личности прекращается, как только человек прекращает осваивать с удовольствием и драйвом какие-то виды деятельности, прекращает постигать новое, у него возникает застой, желание отдохнуть, расслабиться тем или иным способом, сбежать от жизни. Бег от жизни и приводит к возникновению зависимостей.

Произойти это может с любым человеком. И с первоклассником, у которого личностные ресурсы не развиты. И со взрослым, весьма и весьма развитым человеком. Здесь важно не то, что ты уже наработал в жизни, а именно динамика.

Когда ты застрял в чем-то, не важно на каком уровне: ты был великим богословом, математиком, юристом, строителем, а потом перестал в этом деле развиваться. Для тебя это сначала становиться обыденностью, рутиной. Почему почтальоны никогда не станут чемпионами мира по ходьбе, хотя проходят ежедневно большие расстояния? Почтальон каждый день проходит 20 километров, в принципе, он здоровый человек, но он не развивается как спортсмен. Он не увеличивает скорость ходьбы, не увеличивает дальность ходьбы, не изменяет ее качество и технику. Он просто ходит и ходит. А это – рутина.

Зависимость – как раз неправильное развитие, неправильное движение.

“Я просто отдыхаю и в любой момент перестану”

Человек устал, и у него еще возникает желание отдохнуть пассивно. И здесь кроются определенные опасности. Особенно если ресурсы еще не очень развиты, как это бывает у школьников, у молодых людей, у которых нет внятных целей и понятных способов проживания жизни. И вот пассивный отдых неожиданно дает подобие драйва – от компьютерной игры, от химических наркотиков, от алкоголя.

Поэтому и выход из зависимости – чтобы человек научился жить и развиваться.

Интересный пример – Шерлок Холмс. Он был наркоманом. При этом основное время он находился в ремиссии. Но, когда он проваливался, когда он начинал употреблять наркотики? Когда ему было скучно, когда он говорил, что у него сейчас нет ни одного интересного дела, кроме как стрелять в стенку из пистолета и употреблять что-нибудь наркотическое. То есть нет того самого интереса к жизни. Поскольку Холмс – сильная, многогранно развитая личность, как только возникал тот самый интерес, он тут же выходил из этого состояния.

А в реальной жизни человек, особенно слабый, особенно молодой, юный, имеет очень мало шансов самостоятельно избавиться от любого вида зависимости. Каким бы сильным он сам себя не считал. Кстати, большинство зависимых людей живет в таком самообмане: если захочу – в любой момент перестану. Я сильный. Просто не хочу. Но это именно самообман. И поэтому путь лечения обычно и начинается с признания того, что ты слаб и не можешь.

Нужно заставлять заниматься и преодолевать “не хочу”

Что делать? Порой заставлять: ходить в школу, делать уроки, втягивать в различные виды деятельности, что-то предлагать. И есть надежда, что на каком-то этапе он драйв от учебы, от работы, еще от чего-нибудь сможет поймать.

Я летом это хорошо вижу на примере собственных детей. Вот сидит, допустим, мой сын и ему скучно. И попробуй его заставь хоть чем-нибудь мне помочь, скажем, дрова попилить. Он говорит: «Нет, я не могу, не хочу, не буду». Предлагаю: «Если пилить скучно, давай уже напиленные поколем». А потом напиленные кончаются, колоть нечего. «Давай, я пилить буду», – предлагает сын. Вроде всего полчаса прошло, а он уже вошел в раж, уже включился, ему уже интересен сам процесс работы.

То же самое касается даже игр. Говорю: «Давай сейчас в бадминтон поиграем». В ответ слышу: «Скучно, не хочу». Первые пять минут играем скучно, он отбивает еле-еле, нехотя, без интереса. Потом смотришь: раз, уже начал получать удовольствие, уже просит: «Пап, давай играть дальше».

Этот момент вовлечения через преодоление собственного «не хочу» очень важен.

Так что если есть хоть малейшая опасность зависимости, первым делом надо двигаться вперед, развиваться. Проще всего поддается развитию физическая сторона. С ней проще всего. Поэтому – спортзал, бассейн, велосипед или лыжи. Лучше всего именно целенаправленное занятие физкультурой. Не просто вышел побегать, хотя для начала и это тоже здорово. А дальше профессиональный рост: учеба, занятие радиотехникой, да что угодно! Общение – конструктивное, интересное тоже здесь играет свою роль.

Именно с ребенком потому чуть-чуть проще, что его надо на каком-то этапе заставлять заниматься тем, что ему со временем может понравиться. Понятно, что если у него нет способностей, то этим делом заниматься не стоит, нужно искать дальше. Скажем, не получается с музыкой, а с шахматами получается отлично или с хоккеем.

И с учебой то же самое. Я же не случайно говорил про квадратные уравнения. Да, школа и родители – мы заставляем детей учиться. Но, сначала заставляя, стараясь организовывать процесс так, чтобы ребенок мог получать удовольствие от того, что делает. А потом он начнет и получать удовольствие.

Так же и с книгами. В подростковом возрасте мне всегда казалось, что почему-то все книжки долго начинаются, и первые 20 страниц – ничего интересного. Но если ты прорвался через первые 20 страниц, то дальше ты уже оторваться не можешь, а потом жалеешь, что так быстро книга кончилась. Поэтому, да, нужно заставлять читать и заниматься спортом, и учиться. Заставлять развиваться.

Иногда слова бесполезны

Для того, чтобы бороться с зависимостью подростка, молодого человека, нужна помощь специалистов и – последовательное и целенаправленное движение семьи. Вот на него иногда нет ни сил, ни желания, ни умения, и в этом случае – шансов очень мало.

Со взрослыми людьми все совсем не просто, потому что реальный способ взрослому избавиться от зависимости – чтобы он захотел этого сам. Когда мы видим взрослого, который находится в такой зависимости – это говорит именно о неразвитии, об инфантильности личности.

Вывести его из этого состояния можно только очень жестким способом. И очень рискованным, чтобы человек понял, что если он сейчас не изменится, не возьмет ответственность за свою жизнь в свои руки, его выгонят из дома, ему нечего будет есть, и так далее. Эти все способы очень негуманные, и на них отважится не каждый из близких страдающего зависимостью.

Но слова здесь бесполезны.

Надо перестать помогать человеку в его способе жизни. Тогда появляется большой шанс, что он себя сможет увидеть, увидеть свою проблему, и с помощью специалистов, близких, начать с ней бороться.

Нужно понимать, что любой другой человек, кроме тебя самого, живет собственной жизнью и делает свой выбор. И два сына Адама, Каин и Авель, – это постоянное нам напоминание. Чтобы ты ни делал (вот Адам – с Богом беседовал), все равно твой ребенок может выбрать какой-то другой путь. И, к сожалению, если мы говорим про серьезные, в том числе химические зависимости, то статистика показывает, что излечиваются далеко не все.

Планшет нужно выдавать и забирать

Самые распространённые зависимости сегодня – наркотическая, алкогольная и компьютерная. Понятно, что наркотиков не должно быть в жизни человека. Ни за что и никогда.

А вот гаджеты и алкоголь в разумных «дозах» присутствуют в жизни почти любого взрослого человека. Когда стоит разрешать их ребенку?

Ограничения с алкоголем понятны – они связаны с физическим возрастом и законодательством. Тем не менее в семье нужно формировать культуру употребления алкогольных напитков.

Если в семье есть алкоголик или алкоголики, особенно находящиеся в состоянии «завязывания», то понятное дело, алкоголь на столе в такой семье не появляется. Раз в семье есть уже алкоголик, значит, может быть определенная склонность к зависимости. Распространены случаи, когда алкоголиками становятся с очень незначительных доз и нечастого употребления. Есть некоторые люди, которым просто нельзя – это обусловлено генетически. Поэтому необходимо знать историю своей семьи в плане зависимостей.

Компьютер, планшет появляется чаще в младшем школьном возрасте. И здесь нужно просто жестко лимитировать.

Гаджет должен выдаваться и забираться, если мы говорим о детях. Если ребенку дают планшет, и он остается один на один с “Плеймаркетом” и “Ютубом”, он может закачать там любую игру, может посмотреть любой ролик, даже если родители поставили возрастные ограничения, и ничего опасного не произойдет равно этот бесконтрольный поиск не полезен.

Когда человек находится в свободном плавании: от ролика к ролику, от игрушки к игрушке, и это никак не определяется временем, то человек просто уходит в этот виртуальный мир и оттуда не так просто вытаскивать его. Вот этого лучше не позволять.

В социальные сети детей лучше впускать в старшем школьном возрасте.