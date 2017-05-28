Стать человеком, который умеет отдавать

Проповедь протоиерея Александра Меня в неделю святых Отцов I Вселенского Собора.

Когда человек отдает свои силы другим, он идет по пути Божию

Есть сохранившиеся, хотя и незаписанные в Евангелии слова Господа, и одно из них вы слышали сегодня: «Блаженнее давать, нежели брать». Поскольку эти слова приводит апостол Павел, мы знаем, что они подлинны, что Сам Господь сказал их, и нам необходимо над ними подумать. «Блаженнее давать, нежели брать».

Что это значит? Это значит, что когда человек отдает свои силы другим, он идет по пути Божию, он уподобляется Самому Господу, потому что Господь отдал Свою любовь, Свою животворящую силу для того, чтобы мир и мы с вами могли жить и существовать. Когда Господь Иисус жил на земле, Он жил, отдавая людям Свое тело, дух и душу. Он отдал Свою жизнь! Свою плоть и кровь! Он ничего не брал для Себя, Он ничего не искал для Себя, а только жил для Отца, Который послал Его, и для людей, к которым Он пришел. Этим самым Он показал пример нам, и этим самым показал пример всем святым, которых мы чтим. Они были людьми, которые умели отдавать.

Вот сейчас весной раскрываются листья. Они отдают свое дыхание воздуху, и благодаря этому мы можем дышать. Зелень, покрывающая землю, дает нам живительный воздух. Моря, которые принимают воды рек и ручьев, потом отдают эту воду, и поднимаются облака над землей, и снова проливается дождь на землю. Все живые существа отдают себя друг другу. Но они отдают, не сознавая этого. А человек сознает.

Учитель, который действительно любит своих учеников, который, может быть, отдал всю свою жизнь и все свои силы для их блага, также уподобляется Господу, если он служит действительно доброму делу. Каждый труженик, мать семьи или человек, который находится с больными, нуждающимися в помощи, — уподобляется Господу.

Человек хочет только брать

Сегодня часто можно слышать выражение «надо брать от жизни все, что можно». Наш век взращивает в людях себялюбие, эгоизм — чтобы все было для тебя, чтобы ты стал кумиром самому себе и служил себе так, как надо служить только Богу. Брать, брать, брать!

Сейчас люди с тревогой смотрят на уничтоженные, выпиленные леса, на загрязненный воздух, на отравленные реки, где уже не может жить рыба. Почему погибает все это? Потому что человек хочет только брать и ничего не отдавать.

Этот путь эгоизма, путь захвата для себя — он ведет в тупик, он ведет к опустошению.

Человек, который прожил всю жизнь, только заботясь о себе, только думая о себе (а такие нередко встречаются), приходит к печальному, к мрачному итогу. Нет никого на свете, кто бы его поблагодарил. Нет никого, кому он отдал часть своей жизни! Ни во что он не вложил свою душу, нигде ничего не посеял. Бесполезно прожил свою жизнь.

Вот почему Господь говорит нам: «Блаженнее давать, нежели брать». И каждый из нас, проверяя свою жизнь, задавая себе вопрос: правильно ли я живу? — должен прежде всего спрашивать себя: что я отдаю людям?

Когда ты делаешь добро, у тебя становится хорошо на сердце

Конечно, у многих из вас есть работа, на которой вы отдаете свой жизненный долг. Те из вас, кто работает в больницах, кто дома заботится о слабых стариках или малых детях, знает, кому и что он отдает. Но если этого нет, надо всегда искать, потому что путь отдачи есть путь Христов! Потому что Господь говорит каждому из нас: «Отвергнись себя!» — то есть постарайся победить свое себялюбие, которое в тебе сидит, как заноза, которое в каждого человека вонзилось, как клещ…

Стань человеком, который умеет отдавать, имей сердце широкое, которое сопереживает и сочувствует страданию другого человека. Это и есть путь Христов.

«Блаженнее давать, нежели брать».

Этому нужно учиться. Этого достигнуть не так легко. Потому что сидит в нас враг — себялюбие. Но если мы хотим действительно быть Господними, если мы действительно хотим слово Божие не просто механически повторять языком, а ввести в свою жизнь, — мы должны жить под знаком этих слов.

И тогда человек, который отдает, будет чувствовать в своем сердце великое богатство, великое благословение! Ведь Господь недаром сказал: «блаженнее» — то есть благостнее, счастливее.

Каждый из вас легко может это проверить на себе. Когда ты делаешь добро, у тебя становится хорошо на сердце, потому что это добро к тебе возвращается. Ты сеешь свет, сеешь вокруг себя тепло, и оно приходит и в твою собственную душу.

Простое правило, простая заповедь, простое напоминание. Но если мы начнем это в своей жизни осуществлять, мы увидим, что это не просто и не легко. Но это не совет мудреца, не жизненная мудрость, а слово Самого Христа–Спасителя. Он нам говорит: если вы хотите жить, уподобляясь Мне, идя по Моей дороге, — старайтесь отдавать, ибо «блаженнее отдавать, нежели брать».

Аминь.

18 мая 1980 г.

Текст и аудио – портал Предание.ру