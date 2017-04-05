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Панихида по погибшим от терактов совершена в Петербурге

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5 апреля. ПРАВМИР. В Троице-Измайловском соборе Петербурга состоялась панихида по погибшим от террористических актов.
Панихида по погибшим от терактов совершена в Петербурге

Траурная служба прошла по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, сообщает пресс-служба Адмиралтейского района города.

На панихиде были поименно помянуты жертвы взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль –Шейх – Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде «Невский экспресс» Москва-Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года.

«На службе собрались родственники и близкие петербуржцев, ставших жертвами недавних терактов, и все неравнодушные жители Петербурга. Всего под сводами храма собрались более ста человек», – говорится в сообщении.

После окончания панихиды был совершен молебен о здравии раненных в теракте в петербургском метрополитене.

Во всех храмах и монастырях Петербурга до 40-го дня будут поминать погибших при взрыве в метро, сообщил канал «Санкт-Петербург».

В результате теракта в метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, около 50 пострадали, четверо находятся в критическом состоянии.

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