Парламент Чечни разрешил учащимся носить религиозную одежду

31 марта. ПРАВМИР. Парламент Чечни в третьем чтении принял законопроект, дающий право обучающимся одеваться в соответствии с вероисповеданием, говорится на сайте Законодательного собрания республики.

Воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся, завил председатель комитета парламента ЧР по образованию, науке и культуре.

«Предлагается включить в новую статью соответствующую духу времени юридическую норму о том, что при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны <…> учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц», – отметил он.

В начале января министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.