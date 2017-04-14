Пасхальный хлеб: 2 рецепта из Греции

Пасхальный хлеб (греч. Λαμπρόψωμο, Лабропсомо) – это традиционный хлеб, который готовится в Великий Четверг или в Великую Субботу. Разрезают его в ночь Воскресения. Раньше его выпекали в Страстную Субботу на закваске, которую готовили в Страстной Четверг, с добавкой базилика, освященного на Кресте в Крестопоклонную неделю, и святой воды. Этот хлеб является символом Воскресения Христа, когда мука «оживает» и превращается в хлеб. Хлеб символизирует жизнь и в языческой традиции, остатки которой существуют и сегодня, в таких традициях, как предложения Пасхального хлеба и красных яиц на могилах близких на Пасху.

Рецепт посложнее

Нам нужно:

700 граммов твердой муки

500 граммов мягкой муки

2 чайных ложки соли

1/2 чайной ложки дробленой мастики (высохший сок мастикового дерева)

3 пакетика сухих дрожжей

1 столовая ложка махлаба (приправа из косточек вишни, придает вкус миндаля-вишни)

1 столовая ложка аниса

2 столовых ложки сахара

4 яйца

1 чашка (200 граммов) отжатого йогурта

100 граммов теплого топленого масла

100 граммов теплого молока (снятое)

4 красных яйца для украшения

Готовим так:

1. Кипятим анис с небольшим количеством воды (полчашки) в течение 2-3 минут. Процеживаем, воду оставляем.

2. В миксер добавляем яйца, йогурт, анисовую воду, соль, сахар, махлаб, мастику и дрожжи. Немного взбиваем до получения однородной массы. Добавляем 1 чайную ложку муки, чтобы сделать смесь консистенции сметаны.

3. Добавляем поочередно муку и теплое молоко, размешивая до тех пор, пока тесто не станет гладким и упругим. Добавляем растопленное масло и вымешиваем еще 3-4 минуты.

4. Помещаем тесто в миску, накрываем и оставляем на 20 минут. Придаем тесту круглую форму и широкой свечой (свечой Воскресения) делаем сверху четыре ямки в форме креста. Помещаем внутрь ямок красные яйца до половины, потому что при выпечке теста они поднимутся вверх.

5. Накрываем хлеб и оставляем его в теплом месте около часа, при этом объем теста удвоится.

6. Взбиваем 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока и мажем пасхальный хлеб сверху.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов около часа, пока хлеб не станет золотисто-коричневым. Оставляем хлеб в духовке остыть, чтобы он дошел и не отсырел.

Рецепт попроще

Нам нужно:

Мука: 1 кг

Соль: 20 г

Сахар: 50 г

Вода: 600 г

Масло: 60 г

Анис: 30 г

Сухие дрожжи: 25 г

Кунжут для посыпки

1 вареное яйцо для украшения

Готовим так:

1. В большую миску добавляем муку, соль, сахар и дрожжи и смешиваем. Добавляем масло и анис и продолжаем месить. Оставьте тесто в теплом месте, чтобы отдохнуло и поднялось.

2. Разрезаем тесто на три части. Формируем круг из одного куска, а из двух других – крест, который помещаем сверху круга.

3. Посыпаем семенами кунжута и в середину кладем красное яйцо.

4. Помещаем пасхальный хлеб в кастрюлю и даем ему подняться в течение часа.

5. Выпекаем в разогретой духовке 45 минут при 230 ° C.

Перевод с греческого Сергея Рудометкина для портала «Православие и мир»