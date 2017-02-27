Патриарх Александрийский посвятил несколько женщин в диакониссы

27 февраля. ПРАВМИР. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II посвятил в диакониссы несколько женщин.

Женщины будут помогать в миссионерской деятельности Катангской митрополии (епархия Александрийской Церкви в Конго), в том числе в таинстве Крещения взрослых, венчания, а также в катехизической деятельности Церкви, сообщает Bacilica.ro.

Священный Синод Александрийского Патриархата возродил институт диаконисс в ноябре 2016 года. Это первый пример посвящения диаконисс в истории Африканских миссий.

В Русской церкви в ХIX веке были случаи положения в чин диаконисс, но всеобщей такая практика не стала. В современной Русской Православной Церкви женщины в диакониссы не посвящались.