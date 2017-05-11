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Патриарх Кирилл: «Бессмертный полк» – удивительный знак способности людей объединяться поверх различий

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11 мая. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая очередное заседание Высшего Церковного Совета, обратился к собравшимся со словом о состоявшемся праздновании Дня Победы.
Патриарх Кирилл: «Бессмертный полк» – удивительный знак способности людей объединяться поверх различий

«Позавчера мы праздновали очередной День Победы. Несмотря на холодную погоду, это был совершенно замечательный праздник. И, конечно, особое место в этом праздновании занимает шествие народа, именуемое “Бессмертный полк”. Это удивительный знак способности людей объединяться и консолидироваться поверх различий», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

«В этой огромной группе людей, которая шла с портретами, много различий — и национальных, и религиозных, и политических взглядов. Но есть общая платформа для консолидации, и эта платформа связана с самым дорогим — с семейными ценностями, с семейной солидарностью», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Это еще раз свидетельствует о том, какое огромное значение имеет семья. Это фундаментальная нравственная ценность, которая не может быть разрушена ни при каких обстоятельствах. У этой ценности может быть очень мощная социальная, общественная и даже политическая реализация. Но, с другой стороны, это свидетельствует об отношении, которое народ наш испытывает к людям, погибшим за свое Отечество», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Церковь всегда молитвенно вспоминала и вспоминает подвиг погибших за Отечество, — продолжил Предстоятель. — Памятные дни нередко устанавливались в связи с поминовением воинов, погибших на поле брани, и 9 мая, которое мы в свое время определили как день поминовения усопших, погибших в Великой Отечественной войне, является таким днем, когда мы молимся о жертвах, принесенных нашим народом».

«Взирая на “Бессмертный полк”, понимаешь, что политическая мотивация, которая иногда выводит людей на улицы (не имеет значения, “за” или “против”), ничто по сравнению с этой глубинной нравственной мотивацией. В безрелигиозном обществе такая мотивация не работает. Поэтому, в каком-то смысле, вне зависимости от отношения людей к вере, феномен “Бессмертного полка” имеет ярко выраженное религиозное и нравственное измерение», ― заявил Святейший Патриарх Кирилл.

«То, как мы ныне празднуем День Победы, является знаком того, как важно для нашего народа демонстрировать свою приверженность нравственным принципам, на которых основывается жизнь нашего народа, и свидетельствовать об этих принципах. Думаю, “Бессмертный полк” — это знак не только нашему народу, народам бывшего Советского Союза, но и сигнал вообще всему миру. И я не удивлюсь, если это замечательное начинание будет распространяться и на многие другие страны, ведь оно может стать мощным объединяющим началом», — заключил Святейший Владыка.

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