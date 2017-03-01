Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»

1 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристыдил безудержную погоню пользователей соцсетей за лайками.

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово “лайк”», – сказал Патриарх во вторник вечером после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

«Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», – констатировал он.

Между тем, по словам патриарха, тщеславие – один из грехов, «который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей».

Ранее, в понедельник, в первый день Великого поста, Патриарх обратился к пользователям соцсети «ВКонтакте».

«Помните, что воздержание от определенного рода пищи является важным и необходимым средством, которое должно способствовать совершению перемены в наших сердцах. Это жертва, которую мы приносим Богу, совершая над собой усилие и отказываясь от привычного нам образа жизни ради того, чтобы быть ближе к Нему», – написал Предстоятель.

«Как же нужно проходить поприще Великого поста? Избегая вкушения скоромной пищи и развлечений, мы должны обратить внимание на свое внутреннее состояние – не осуждать ближнего своего, не пустословить, контролировать свои мысли, чувства и желания, но вместе с этим неотъемлемой составляющей Поста должны стать дела милосердия и заботы о наших ближних», – написал Патриарх.