О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»

|
1 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристыдил безудержную погоню пользователей соцсетей за лайками.
Патриарх Кирилл призвал пользователей соцсетей отказаться от погони за «лайками»
Патриарх Кирилл. Фото: Пресс-служба Патриархии

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово “лайк”», – сказал Патриарх во вторник вечером после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

«Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», – констатировал он.

Между тем, по словам патриарха, тщеславие – один из грехов, «который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей».

Ранее, в понедельник, в первый день Великого поста, Патриарх обратился к пользователям соцсети «ВКонтакте».

«Помните, что воздержание от определенного рода пищи является важным и необходимым средством, которое должно способствовать совершению перемены в наших сердцах. Это жертва, которую мы приносим Богу, совершая над собой усилие и отказываясь от привычного нам образа жизни ради того, чтобы быть ближе к Нему», – написал Предстоятель.

«Как же нужно проходить поприще Великого поста? Избегая вкушения скоромной пищи и развлечений, мы должны обратить внимание на свое внутреннее состояние – не осуждать ближнего своего, не пустословить, контролировать свои мысли, чувства и желания, но вместе с этим неотъемлемой составляющей Поста должны стать дела милосердия и заботы о наших ближних», – написал Патриарх.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Священник Константин Камышанов

Он сказал правду миллионеру на Афоне и быстро очутился среди бездомных

Великий канон преподобного Андрея Критского — среда
Великий канон преподобного Андрея Критского — среда
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, видео, текст канона и перевод на русский язык

Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?
Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Найти того, кто кается по-настоящему, и взять у него урок

Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
84% собрано / 227249 руб. осталось
Павел Мельников: Помочь восстановиться
Павел Мельников: Помочь восстановиться
51% собрано / 292050 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Отец ребенка, погибшего на Сямозере, призвал оправдать фельдшера
Новостная служба "Православие и мир"

Прокуратура обвиняет Ирину Щербакову в том, что она приняла звонок тонувшего на Сямозере ребенка за шутку

"
Церковь намерена добиться передачи здания НИИ рыбного хозяйства в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Научно исследовательский институт был построен в советское время на месте Крестовоздвиженской церкви

"
Церковь чтит память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси
Новостная служба "Православие и мир"

Из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей

Все статьи автора
Статьи Дня
Александр Архангельский: Революции в 2017 году не будет
Валерия Михайлова

Примирение со своей историей – это не просто равнодушие

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро
Священник Константин Камышанов

Он сказал правду миллионеру на Афоне и быстро очутился среди бездомных

Великий канон преподобного Андрея Критского — среда
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, видео, текст канона и перевод на русский язык

самое читаемое

10 правил Великого поста55,853

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?16,021

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,781

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»10,052

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты8,906

Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?8,875

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев8,817

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник7,979

Патриарх Кирилл посоветовал верующим не хвалиться соблюдением поста5,749

Вся правда об отречении императора4,722

лучшие авторы

Мария Сеньчукова55,853

Архимандрит Савва (Мажуко)35,621

Новостная служба27,131

Протоиерей Алексий Уминский21,441

Редакция портала "Православие и мир"18,852

Епископ Иона (Черепанов)18,560

Протоиерей Павел Великанов14,795

Тамара Амелина10,052

Константин Капков4,721

Светлана Охрименко3,181

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть