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Патриарх Кирилл совершит новогоднее богослужение в храме Христа Спасителя

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Патриарх Кирилл совершит новогоднее богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарший новогодний молебен в Храме Христа Спасителя. Фото: Патриархия.Ру

31 декабря, ПРАВМИР: Сегодня вечером Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит новогодний молебен в столичном кафедральном храме Христа Спасителя.

Как сообщает РИА «Новости», богослужение начнется в 19.00 мск. Во время молебна будут возглашены специальные прошения о мире.

Новогодние богослужения проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви.

«Молебное пение на новолетие» — это особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на год грядущий для себя, своей семьи и отечества.

В саму новогоднюю ночь в десятках церквей Москвы и Петербурга пройдут, по недавно сложившейся традиции, ночные богослужения. Также, поскольку в этом году Новый год приходится на воскресенье, во всех храмах Русской православной церкви в субботу вечером и воскресенье утром будут совершаться праздничные службы — всенощные бдения и литургии.

Как сообщает пресс-служба Московского Патриархата, предстоятель РПЦ утром 1 января совершит освящение московского храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах и божественную литургию в нем.

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