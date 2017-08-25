Патриарх: необходимо развивать провинцию

25 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «очень энергично и динамично» развивать отдаленные от Москвы и центра регионы страны, чтобы люди не покидали этих мест.

«Из простого народа, из провинции у нас появлялись и, я уверен, и сегодня появляются талантливейшие люди. Вот этой провинцией, которая по-настоящему никогда не была “провинцией” в силу таланта наших людей, и сильна Россия. И поэтому так важно, чтобы в сегодняшней, современной жизни отдаленные от Москвы и центра регионы развивались, и развивались очень энергично, динамично, чтобы люди не покидали этих мест», — сказал Патриарх после открытия памятника архимандриту Антонину в селе Батурино Шадринского района Курганской области, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в регионах необходимо создавать «условия для достаточно комфортной, обеспеченной жизни, чтобы здесь, на этих землях, расцветали таланты нашего народа».

«Если будет так, то Россия будет непобедимой», — заявил Патриарх.

По словам Патриарха, Русская Православная Церковь сегодня обращает особое внимание на отдаленные от центра регионы России, создавая там новые епархии, стремясь открывать храмы, церковные учебные центры и школы.

Такую же активную просветительскую деятельность, добавил глава РПЦ, вел более ста лет назад и знаменитый создатель «Русской Палестины» архимандрит Антонин (Капустин).

«Ему удалось соединить светское знание и науку со своими глубокими религиозными убеждениями, духовность – с практической и даже политической деятельностью. Так и должно быть у людей, укорененных в своей духовной, культурной традиции и одновременно способных принести благо Отечеству», — заключил патриарх.

Архимандрит Антонин (Капустин) возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме более четверти века — с 1865 года до своей кончины в 1894 году, являлся основателем Императорского православного палестинского общества. Благодаря его деятельности появилось такое явление, как «Русская Палестина» — значительные имущественные и земельные владения России на Святой Земле.