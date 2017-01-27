Патриаршая комиссия по вопросам семьи: Изъятие детей у Светланы Дель произошло с нарушением закона

27 января. ПРАВМИР. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с заявлением в связи с незаконным отобранием десяти детей из приемной семьи в Зеленограде.

В документе отмечается, что Патриаршая комиссия «не касается вопроса о невиновности или возможной виновности кого-либо из приемных родителей в противоправных деяниях, который должен разрешаться в такой ситуации правоохранительными органами и судом при строгом соблюдении норм действующего законодательства».

Вместе с тем в комиссии напомнили о ст. 49 Конституции Российской Федерации, в которой установлена уголовно-правовая презумпция невиновности, а также о существующей в российском законодательстве презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав.

«Сотрудникам органов опеки, правоохранителям, судьям и любым другим представителям государственной власти при рассмотрении подобных дел и ситуаций следует всегда помнить, что своими действиями они наносят ребенку травму стократ большую, чем синяки, – подчеркивается в заявлении. – Действуя в столь деликатной сфере, все, в том числе и представители власти, должны не только строго соблюдать справедливые нормы действующего законодательства, но и учитывать тонкие нравственные и человеческие измерения ситуации».

В документе перечислены нарушения законодательства, допущенные при изъятии детей у семьи Дель. В частности, немедленное отобрание ребенка у родителей, включая приемных, может быть осуществлено только на основании и в порядке, предусмотренном ст. 77 Семейного кодекса РФ и исключительно при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью. А «наличие синяка у одного из детей, даже в случае если, по словам ребенка, он стал результатом наказания со стороны родителя, никоим образом не может рассматриваться как убедительный признак наличия непосредственной угрозы жизни и здоровью, тем более в отношении всех детей».

«Эксперты указывают, что в такой ситуации в действиях представителей органов власти можно усмотреть признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса РФ: ст. 126 («Похищение человека»), а также ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») или ст. 330 («Самоуправство»)», – отмечено в заявлении.

Также обращается внимание на то, что «по имеющимся данным дети, вопреки требованиям действующего законодательства, были формально отобраны не по ст. 77 Семейного кодекса РФ, а оформлены в качестве «безнадзорных», то есть имело место внесение заведомо ложных сведений в официальные документы».

«Договор о приемной семье в отношении восьми приемных детей супругов Дель был расторгнут, согласно официальным заявлениям, только 18 января. Таким образом, до указанной даты супруги Дель юридически оставались законными представителями своих приемных детей. Тем не менее, им отказывались предоставить касающиеся детей документы, информацию об их состоянии, препятствовали в свободном общении с детьми. Такая ситуация являлась нарушением действующего законодательства», – говорится далее в заявлении.

В Патриаршей комиссии напомнили, что «в ходе событий были, согласно информации СМИ, незаконно разглашены официальными лицами тайна усыновления (ст. 155 Уголовного кодекса РФ) и сведения, составляющие врачебную тайну и охраняемые законом».

Обращаясь к представителям власти, в том числе и судебной, Патриаршая комиссия призвала «обеспечить законное и справедливое рассмотрение дела супругов Михаила и Светланы Дель и их приемных детей на основании строгого и полного следования справедливым нормам действующего законодательства».

При этом комиссия просит «воздержаться от помещения отобранных приемных детей, воспитывавшихся супругами Михаилом и Светланой Дель, в другую приемную семью или приемные семьи до того, как все обстоятельства будут вновь тщательно изучены и проверены с привлечением действительно независимых и компетентных экспертов, для работы которых будут созданы нормальные условия».

В документе также содержится призыв «дать публичную правовую оценку серьезных нарушений законодательства, допущенных при отобрании детей и в последующих действиях чиновников, привлечь к надлежащей ответственности всех допустивших их должностных лиц».