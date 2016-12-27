По делу о «Боярышнике» задержаны высокопоставленные чиновники

27 декабря. ПРАВМИР. В рамках расследования обстоятельств массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске против заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В Следственном комитете сообщили, что в 2008 году между министерством и неким «М.Акперовым» был заключен договор аренды земельного участка. В течение последних двух лет сотрудники министерства трижды устанавливали «факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне». Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены все эти сведения. У чиновницы были все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от торгового павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре этого года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей.

Кроме того, следователи задержали заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова также по подозрению в халатности. По данным следствия, с мая в управление неоднократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего «Боярышника», а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял мер по проверке поступившей информации.

После задержания, по данным СМИ, у Михаила Лужнова случился сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека.