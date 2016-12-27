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По делу о «Боярышнике» задержаны высокопоставленные чиновники

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27 декабря. ПРАВМИР. В рамках расследования обстоятельств массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске против заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).
По делу о «Боярышнике» задержаны высокопоставленные чиновники
Фото: znak.com

В Следственном комитете сообщили, что в 2008 году между министерством и неким «М.Акперовым» был заключен договор аренды земельного участка. В течение последних двух лет сотрудники министерства трижды устанавливали «факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне». Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены все эти сведения. У чиновницы были все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от торгового павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное  предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре этого года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей.

Кроме того, следователи задержали заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова также по подозрению в халатности. По данным следствия, с мая в управление неоднократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего «Боярышника», а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял мер по проверке поступившей информации.

После задержания, по данным СМИ, у Михаила Лужнова случился сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. В результате скончались 77 человек. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник», в котором был метиловый спирт, хотя на его упаковке в составе значился этиловый спирт.

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