По делу о «Боярышнике» задержаны высокопоставленные чиновники

В Следственном комитете сообщили, что в 2008 году между министерством и неким «М.Акперовым» был заключен договор аренды земельного участка. В течение последних двух лет сотрудники министерства трижды устанавливали «факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне». Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.
В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены все эти сведения. У чиновницы были все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от торгового павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре этого года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей.
Кроме того, следователи задержали заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова также по подозрению в халатности. По данным следствия, с мая в управление неоднократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего «Боярышника», а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял мер по проверке поступившей информации.
После задержания, по данным СМИ, у Михаила Лужнова случился сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице.
По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. В результате скончались 77 человек. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник», в котором был метиловый спирт, хотя на его упаковке в составе значился этиловый спирт.