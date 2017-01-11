Почему наши дети лгут: 4 главные причины

Почему дети обманывают нас? Где проходит грань между детской фантазией и ложью? «Где он этого набрался?» – недоумеваем мы, ведь раньше наш ребенок никогда не врал. А может быть, стоит иногда посмотреть, что происходит у нас в семье? Размышляет многодетный отец, писатель Дмитрий Емец.

Дети часто выдумывают. На полном серьезе говорят то, чего не было. Например, что лошадь всунула в окно голову и съела все в тарелке. Или что у собак есть крылья. Или пришли гномики, а потом прилетел самолет и с него спрыгнул слоник. Или что-нибудь похожее. Некоторые взрослые слушают это внимательно и радуются, а другие начинают негодовать и обвинять ребенка во лжи.

Это, конечно, никакая не ложь, а фантазия. В ней нет ничего дурного. Напротив, она часто говорит о том, что ребенок талантливый, и его таланты надо развивать.

Фантазию от лжи отличают почти все. Ничего нет омерзительнее лжи. Детская ложь очень быстро перерастает во взрослую и становится патологической. У всех у нас есть патологически врущие родственники, которых мы часто очень любим, но каждое слово которых вынуждены перепроверять.

А начинается все с детства.

– Ты мыл руки?

– Да.

А ты отлично знаешь, что в ванную он не заходил, да и пальцы все в шоколаде. Вот стоишь и не знаешь, как реагировать. То ли наказывать, то ли спустить на тормозах.

– Ты сделал уроки?

– Сделал.

– Все?

– Все.

А вечером, часов в десять, оказывается, что еще три несделанных урока, а днем он сделал только какой-нибудь «окружающий мир». То есть, в переводе на русский язык: неаккуратно раскрасил желтым два одуванчика. Уроки доделываются ночью, со слезами, потому что ребенок уже устал и ничего не соображает.

Что это? Ложь или частичная правда? Или просто ты виноват, что не проверил.

У многих детей способность к выдумыванию такая развитая, что непросто определить, когда они говорят правду, а когда сочиняют. Когда-то в спорных случаях мы использовали метод: «Иди сюда! У тебя в глазках все написано!» Дети двух-трех-четырех лет обычно моментально жмурились или закрывали глаза руками, особенно, когда действительно был повод.

Потом, конечно, этот трюк очень быстро раскрывается и перестает действовать.

Но прежде чем злиться и хвататься за ремень, надо разобраться, что заставляет ребенка врать? Каков его мотив?

Часто лгут потому, что надеются с помощью лжи спастись.

Например, стоит разгневанный папаша и кричит: «А ну признавайся, кто пролил воду на мой ноутбук: ты или Денис?!» И если скажешь: «Я!» – моментально огребешь. Если же скажешь «Денис», то, может, и не огребешь или, во всяком случае, не сразу. Конечно, чтобы признаться, нужно огромное мужество. Сказать же ровным спокойным голосом: «Прости, папа! Ты вправе меня наказать. Воду разлил действительно я!» – это, конечно, утопия.

От таких ситуаций единственное спасение – иметь с ребенком дружеские доверительные отношения и никогда не наказывать сгоряча. Сказать правду психу чудовищно сложно. Мы же все, в общем, нередко становимся психами.

Лгут потому, что хотят отделаться.

Например, играешь в компьютер, а мама звонит по телефону.

– Ты уже пообедал?

– Пообедал! – так ответить куда проще, чтобы тебя оставили в покое. Да и мама придет только вечером. А скажешь «Еще нет!», будут промывать мозги в течение часа. Подобным образом врут почти все дети. Но все равно это ложь.

Лгут потому, что так выгоднее.

Например, очень сложно не списать контрольную, когда есть возможность списать. Бывают, и нередко, случаи, когда ложь становится почти официальной. Например, учительница сама пишет на доске городскую контрольную с ответами, потому что иначе и ей будет секир-башка, и школе.

Есть сложные формы лжи, граничащие с самовнушением. Это самая мерзкая ханжеская ложь, когда человек, по сути, сам себе верит, трансформируя действительность. Обычно эта ложь раскручивается по модели: «Я хороший и пушистый, а вокруг меня все нехорошие и непушистые… Они пытались меня убить, но я поубивал всех первым».

Взрослые варианты такой лжи: «вечнобольная женщина» и «вечнообиженная тетя».

А ведь они не притворяются. Это, конечно, актерство, но глубинное и на полном серьезе.

Лгут потому, что врут в семье. Самая частая причина.

Пример учит больше слов. Врут потому, что слышат, как врут родители. А родители врут постоянно. Например, говорят по телефону начальнику, что «жуткая пробка! Застрял часа на два, не было смысла уже приезжать!», а сами в этот момент уже давно дома, и рядом сидит ребенок. Или врут, что они болели, когда они не болели. И сотни других мелочей.

Самый строгий папа и сама добронравная мама, если будет следить за собой, поймает себя в день на десятке попыток сорвать, увильнуть, смягчить, приукрасить и прочих вариациях лжи.

Ложь очень быстро перерастает в детях в капризы, в истерию, в самооправдание, а все это, конечно, рано или поздно поможет человеку самоуничтожиться.

Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со всею заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их сердца. Каприз – зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу».

Самое печальное, что никакого быстрого способа искоренить в семье ложь не существует. Она искореняется очень медленно. Так же медленно, как, например, высыхает болото. В здоровых семьях, конечно, ложь так же неприемлема, как, например, поджигание штор или наливание воды в розетку. Попробуй он это сделать один раз, ради пробы, моментально получит такой отпор, что раз и навсегда поймет, что этого делать нельзя. Потому что это вопрос выживания всей семьи или жизни и смерти самого ребенка.

Правда, строгость не означает физических наказаний. В большинстве случаев они или озлобляют, или учат ребенка быть хитрее и увертливее. Возьмите любого строгого генерала. В части у него все внешне на цыпочках ходят, а копнешь – сколько там будет всякой гниющей лжи и уверток.

Единственное, что помогает спастись от лжи – любовь. Надо любить ребенка и быть ему другом.

Начальству врут почти все, но друзьям – настоящим сердечным друзьям – не врет почти никто. Другое дело, что дружить с ребенком, одновременно оставаясь родителем и не попуская капризов, очень непросто. Но другого выхода нет.

Дмитрий Емец