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Подростки в екатеринбургском Храме-на-Крове делали селфи, переодевшись в рясы

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2 марта. ПРАВМИР. Подростки поделись в рясы, заменили алтарный крест на гаечный ключ и устроили селфи-сессию в екатеринбургском Храме-на-Крови.
Подростки в екатеринбургском Храме-на-Крове делали селфи, переодевшись в рясы
612988 31.03.2010 Храм-на-Крови (Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших) - один из крупнейших православных храмов России. Патриаршее подворье (резиденция Патриарха всея Руси на Урале, на втором плане). Павел Лисицын/РИА Новости

Два ученика десятого класса одной из гимназий проникли в храм, в одном из помещений нашли одежду священнослужителей, переоделись в нее, заменили на алтаре крест на гаечный ключ и начали делать селфи у места расстрела императорской семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Подростков задержали и доставили в полицию. По итогам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

«Отмечу, что из храма ничего не было похищено», — сказал Горелых.

Это не первый инцидент в Екатеринбурге. В августе 2016 года блогер Руслан Соколовский играл во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в приложение Pokemon GO. Все происходящее он снимал на видео. Ролик сопровождался нецензурной лексикой. Блогер был арестован, однако позднее отпущен под домашний арест. Против него возбуждено дело по статье об оскорблении чувств верующих.

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