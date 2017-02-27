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Похищены печать и факсимиле Патриарха Грузии Илии II

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27 февраля. ПРАВМИР. Печать и факсимиле католикос-патриарха Грузии Илии II были украдены из патриархии в период его лечения в Германии.
Похищены печать и факсимиле Патриарха Грузии Илии II
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Фото: Facebook / Irakli Garibashvili

Печать и факсимиле использовались при назначении митрополита Зугдидского и Цаишского Герасима Шарашенидзеса на пост главы епархий в Германии и Австрии 9 февраля, сообщает РИА Новости.

«Если патриарх скончался бы во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника. Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха», — заявил теолог Гиоргий Тигинашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Илия II находился в Германии со 2 февраля. 13 февраля ему провели операцию в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. В тот же день грузинская прокуратура сообщила, что в аэропорту Тбилиси по обвинению в подготовке убийства был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии Георгий Мамаладзе.

У обвиняемого нашли цианид, которым, по версии следствия, Мамаладзе намеревался убить высокопоставленного священнослужителя. Один из адвокатов задержанного сообщил, что Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства Шорены Тетруашвили, секретаря-референта католикос-патриарха.

В рамках скандала патриархию уже покинули глава Службы охраны патриарха Сосо Оханашвили и секретарь патриархии Михаил Ботковели.

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