Похищены печать и факсимиле Патриарха Грузии Илии II

27 февраля. ПРАВМИР. Печать и факсимиле католикос-патриарха Грузии Илии II были украдены из патриархии в период его лечения в Германии.

Печать и факсимиле использовались при назначении митрополита Зугдидского и Цаишского Герасима Шарашенидзеса на пост главы епархий в Германии и Австрии 9 февраля, сообщает РИА Новости.

«Если патриарх скончался бы во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника. Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха», — заявил теолог Гиоргий Тигинашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Илия II находился в Германии со 2 февраля. 13 февраля ему провели операцию в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. В тот же день грузинская прокуратура сообщила, что в аэропорту Тбилиси по обвинению в подготовке убийства был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии Георгий Мамаладзе.

У обвиняемого нашли цианид, которым, по версии следствия, Мамаладзе намеревался убить высокопоставленного священнослужителя. Один из адвокатов задержанного сообщил, что Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства Шорены Тетруашвили, секретаря-референта католикос-патриарха.

В рамках скандала патриархию уже покинули глава Службы охраны патриарха Сосо Оханашвили и секретарь патриархии Михаил Ботковели.