Пока мы усердно исправляем мир, наши дети уходят из Церкви

Почему горячая детская вера заходит в тупик и как нам самим в современном мире подойти ко Христу с нужной стороны – размышляет священник Алексий Иродов.

Как он превращается в неверующего подростка

Почему дети христиан часто перестают ходить в Церковь? Выросшие в храме, когда причастие было их первой твердой пищей в жизни. Дети поют церковные песнопения, умиляют своим видом церковных бабушек, которые говорят им: «Вот, какой будет батюшка», или «Вот, какая хорошая девочка. Уж точно будет хорошей матушкой». И вдруг в какой-то момент верующий ребенок превращается в неверующего подростка.

«Тихий мальчик» меняется на резко поглупевшего фрика, который самой тяжелой темой в жизни считает разговор о Боге. А ведь когда он был маленьким, то радовал свою мать и окружающих тем, что уверенно настаивал: «Мама, но ведь это же “Христос Воскресе!”» И всем казалось, что у этой веры и усердия обязательно большое будущее, ведь ребенок так сконцентрировал свое внимание на Светлом Христовом Воскресении.

Чистое намерение детского сердца – это действительно горячая вера, попытка через усиленное утверждение наполнить свою жизнь священным смыслом, проникнуть в его глубины и этим сделать его своим. Но тут и сложность. Такое намерение ребенка по смыслу верно, но само усилие, с которым ребенок хочет утвердить в себе веру, я думаю, свидетельствует о том, что ребенок чувствует сопротивление, некий непреодолимый тупик, когда хочется постигнуть, но сердце остается холодным.

Хочется раствориться в Пасхальной радости. Намерения искренни, и усилия приложены, но почему-то пусто внутри. Ребенок полон оптимизма, он понимает, что взрослые научат, ведь они все знают и поэтому поделятся с ним секретами, как сделать это своим. Но…

Маленькими мы узнаем, что Христос воскрес

Путь веры наших современников имеет одну всеобщую особенность, их вера ретроспективна по структуре. Перевернута наоборот, в обратном порядке, от веры – к миру, от Воскресения – к Распятию и проповеди. При этом, когда тебе известен счастливый конец, трагедия теряет остроту, ее смысл искажается. Мир кажется не таким, какой он есть.

Еще маленькими мы узнаём о том, что Христос воскрес, и радуемся этому, ведь этому все радуются, и любимые папа, мама и бабушка, и еще много-много людей. Через некоторое время, в более взрослом возрасте, мы узнаём, что, оказывается, Христос умер.

А перед тем, как его распяли – жил. Еще позже мы узнаём, что Христос учил. Еще позже – что Он жив и учит. И именно этот момент я бы считал местом, где человек обретает веру во Христа.

Дальше перед человеком открывается целая жизнь, в которой теперь так много нужно исправить, так много сделать правды, чтобы угодить Господу. Поначалу все радостно и возвышенно. Потом все усложняется. Потом значительно усложняется. Потом становится совсем непонятно, так, что в вере человек удерживается только намерением сердца. Потому что понять что-либо он уже не в силах. И многие на этом этапе не берут на себя труд и уходят. Они думают, что делают это по уважительной причине. Ведь было тяжело. А значит, Бог не накажет, думает человек. Но это не так. Если ты не живешь, потому что ты уже умер – это не оправдание, это трагедия.

Человек с усердием бросается исправлять мир

Блаженства евангельские, с которых начинается проповедь Спасителя, полны ли они избытка и богатства? Скорее каждое из евангельских блаженств показывает меру какого-то мучительного исступления, к которому приходит честно ищущий правды человек. Поиск правды в мире делает его нищим, алчущим и жаждущим, плачущим и хотящим милости и примирения. Избыток и богатство Господь обещает как следствие, ввиду того, что Он это оживотворит. Христос обращается ко всему человечеству, ведь этот нищенский опыт в равной степени известен каждому человеку на Земле. Но хороший плод такого страдания возможен только во Христе. Без Него некому сделать калек блаженными.

Это действительно так, Ветхий и Новый завет – одно целое, они дополняют друг друга. Если исправлять жизнь при помощи правды и всё применить честно и не лукавить, правда обязательно разобьет человеку сердце.

Евангельские блаженства, таким образом, являются плодом Завета Ветхого, и только началом Завета Нового. Христианин бросается делать правду, но находит тот же результат, который нашли все ветхозаветные праведники. Экклезиаст недоумевает, когда венцом всех своих трудов обнаруживает только суету и томление духа. И верующий христианин недоумевает и говорит: «Не вижу в себе ничего хорошего. Мне кажется, я стал только хуже».

Причина, я думаю, очень проста. Вера современных христиан ретроспективна. Уверовавши во Христа, человек с усердием бросается исправлять мир, оставляя веру в Спасителя «железным фактом» своей жизни, но позади себя. Обращает полностью все свои силы на преображение внешнего мира. Восприятие Христа и мира незаметно в сознании человека меняется местами. На самом деле все должно быть наоборот: потеряв надежду найти правду в мире, человек приходит ко Христу, чтобы найти смысл, которого мир не знает.

Человек должен исчерпать себя в поисках правды

Если обратиться к Евангелию, то нельзя не обратить внимания на последовательность действий, которые совершает Спаситель. Он собирает Себе учеников, которые до последнего не понимают, что на самом деле происходит. Учит их, но при этом Его учение, на первый взгляд, очень туманно, оно требует, чтобы сам человек своей жизнью усвоил его смысл, а не просто был научен знанию. После всего, что Он совершил, Господь окончательно разбивает сердца всех учеников, которые с ужасом переживают события Страстной седмицы. И только потом отчаявшиеся и потерявшие всякую надежду ученики обретают Воскресшего Спасителя. Все предшествующие Евангельские события как бы отходят на задний план по сравнению с этим новым знанием.

Такое расположение событий в человеческой жизни является правильным.

Человек должен сначала исчерпать себя в поисках правды. Найти священный плод этого поиска – тупик в виде Евангельских блаженств, и тогда только весть о Воскресшем Спасителе становится счастливой правдой и избавлением.

Иными словами, чтобы родиться во Христе, современному человеку нужно совершить над собой некое подобие того, как разворачивают младенца во чреве матери, приобрести правильное расположение. На практике это выражается в том, чтобы по-новому переоценить свои внутренние приоритеты. После этого нужно сосредоточиться на прощении себя и ближнего Богом, понимая, что все постепенно и не сразу. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или: вот там…» (Лк. 17, 20-21).

Современный христианин, сам того не понимая, приходит в мир как «царский сынок», «святой», которому все дозволено. Ведь за ним Сам Христос. А перед ним – простые люди, которых он высокомерно собирается любить. Человеку кажется, что он чист, поскольку намерения его чисты, но если намерения действительно чисты, то приходит к правильному выводу, что у него ничего не получается. Важно понимать, что человек познаёт мир не с чистого листа, со своей социализацией он принимает набор всех тех правд и неправд, которые на данный момент накопило человечество. И это неистребимо. Мы несовершенны, как факт, ввиду того, что приняли познание себя и мира заведомо несовершенным.

Жизнь не приводит нас к истине – только к правде

Спаситель учит учеников, наставляет их, но Его наставления относятся в первую очередь не к тому, чтобы преобразить мир сей. Господь учит о грехе, о правде, о суде, о мире, о Своих страданиях, о Себе самом, о вере в Себя и Отца и о многом другом. Но при этом всем Господь отдельно не обращается к духовным школам того времени, к ученым авторитетам. Он не приходит с лекциями в синедрион. А это был бы самый верный способ повлиять на мир. Напротив, очень часто Он не разрешает свидетельствовать о Себе как о Мессии. Он ограничивается тем, чтобы явиться ученикам – малограмотным рыбарям. Почему? Я думаю, ответ на этот вопрос находится в словах Спасителя: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Его Царство находится действительно не в той части нашей души, где мы храним наши правды и неправды, оно является людям после Его Воскресения.

Вся Его проповедь и записанная евангельская история описывает, как человеку теперь жить с Ним, увидеть радость нахождения вместе со Христом, Его любовь, милосердие, особую Божию мудрость. Три года Своей земной проповеди Господь учит тому, как, оставаясь телесно в мире, жить с Ним. Если бы Господь не показал Себя ученикам, то никто бы не знал, каким образом можно сочетать Новый Завет и свою жизнь.

Люди подумали бы, что человеку не нужна его жизнь, что уже не нужно жениться и выходить замуж. Без того, что предшествовало Страстной седмице, весть о Воскресении Христовом явилась бы началом основания Церкви самоубийц. Не зная, как сочетать два Завета, люди, я думаю, не пошли бы дальше, чем отрезать себе и друг другу головы или еще что-нибудь. Или все запрещать.

Жизнь по-прежнему нужна, через нее мы становимся людьми, она одновременно и среда, в которой мы развиваемся, и задача. Только необходимо понимать, что от нее нельзя ожидать большего, чем она сможет дать. Нашу жизнь можно сравнить с тем, что называется модным словом квест. Ввиду нашего несовершенства, она сама собой не приводит нас к истине, только к правде, а правду терпеть больно. И человек может уклониться от правды ко лжи и погибнуть. Чтобы этого не произошло, Господь и приходит, ходит с учениками, проповедует и на практике показывает, что жизнь – не зло, и как теперь человеку принять новую реальность жизни во Христе и со Христом, чтобы жизнь не навредила, а получила счастливое продолжение.

Мир неисправим, но побежден Христом

Глядя на мир с такой позиции, понятно, что все люди на Земле неправы по отношению к истине. Значит, правота теперь в том, чтобы найти правильные отношения, учитывая истинные интересы каждого. Правды никто не отменял, но когда найти общий язык становится невозможным, то главным должна оставаться доброжелательность, а в идеале – любовь.

Человек находит Христа, но это не значит, что когда он уверует, то вернется в мир и там все исправит. Мир неисправим. Но побежден Христом. А чем же тогда христианину заниматься, если не получится исправить все кривое и наладить поломанное? Христианин в мире не остается сам, Христос посреди нас, но мир это видеть не может. Здесь наступает для человека Новый Завет с Богом и во Христе, теперь нужно принять Его верою, через церковные Таинства. Принимая в Причастии Его Тело и Кровь, надеясь на Воскресение с Ним, деятельно стяжая ум Христов. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16).

Отношения Нового Завета для христианина описаны в двух Евангельских Христовых притчах. Первая – это притча о царе, который простил огромный долг своему рабу, но тот осудил себя тем, что своего должника не простил. И этим Господь говорит о том, что человек может воспользоваться для себя прощением от Бога и также при этом должен простить и своих должников. Вторая притча – о «неверном домоуправителе», который, зная о своем изгнании с работы, по слову Господню теперь может частично простить ближнему его долги, которые тот должен Богу.

Те долги, которые не требуют быть наказанными ради блага и назидания ближнего, Господь разрешает не взыскивать. Так, уже не нужно побивать камнями блудников, убийц и воров как грешников. Но если ненаказанный злодей собирается злодействовать дальше, то на тебе лежит обязанность предупредить зло. Такое зло простить человек не может, поскольку это зло еще не совершено. Простив его, человек стал бы соучастником греха.

Новая жизнь христианина должна быть направлена на то, чтобы, не упуская из вида свою неспособность сделать всю правду до конца, деятельно воспользоваться этими тремя прощениями от Господа.

Будучи прощен, человек теперь может подойти ко Христу. И Христос со Отцем приидет и обитель у него сотворит. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). Этот человек будет помилован Богом. При этом в мире сем человек становится как бы чужим, поскольку он Бога узрит, а мир не узрит.

«Сынами Божиими нарекутся, таковых бо есть Царствие Небесное»… Это все применить в мире некуда. Не от мира сего это. И два этих мира: трагедия мира сего и мир христианина во Христе – не могут смешиваться, хотя теперь вмещаются в одном человеке. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).