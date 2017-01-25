Полицейские пришли с обыском в квартиру семьи Дель

«Что ищут — непонятно», — отметил адвокат Иван Павлов в разговоре с «Новой газетой». В фейсбуке он предположил: «Вероятно, будут искать ремень».
Адвокат рассказал, что Светлане Дель предъявили постановление суда, из которого она узнала, что обыск проходит в рамках дела о побоях по статье 116 УК РФ, возбужденного против Михаила Деля.
Также Павлов отметил, что Светлана успела только сообщить об обыске. «Ей запретили разговаривать с адвокатом. Телефон выключился», — сказал адвокат.
10 января столичные органы опеки изъяли десять детей из приемной семьи Дель после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Светлана Дель подала иск к органам опеки и полиции, потребовав признать их действия незаконными и вернуть детей домой. Позднее семье вручили решение о прекращении опеки в отношении восьми детей. Двоих детей вчера вернули в семью.