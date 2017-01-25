Полицейские пришли с обыском в квартиру семьи Дель

25 января. ПРАВМИР. Полиция пришла с обыском в квартиру семьи Дель, у которой ранее органы опеки изъяли детей.

«Что ищут — непонятно», — отметил адвокат Иван Павлов в разговоре с «Новой газетой». В фейсбуке он предположил: «Вероятно, будут искать ремень».

Адвокат рассказал, что Светлане Дель предъявили постановление суда, из которого она узнала, что обыск проходит в рамках дела о побоях по статье 116 УК РФ, возбужденного против Михаила Деля.

Также Павлов отметил, что Светлана успела только сообщить об обыске. «Ей запретили разговаривать с адвокатом. Телефон выключился», — сказал адвокат.