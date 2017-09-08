Порошенко: Украина имеет право на поместную церковь

8 сентября. ПРАВМИР. Президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая с ежегодным посланием к парламенту, о намерении создать в стране единую поместную церковь.

«Верховная рада приняла историческое обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении украинскому киевскому патриархату автокефалии, а я написал письмо Варфоломею I. Хочу еще раз обратить внимание патриархата на серьезность наших намерений решить эту проблему, которая стоит с 1991 года, Украина имеет право на поместную церковь, и мы должны это право защитить», – сказал Петр Порошенко.

Он при этом отметил, что создание такой автокефалии «никак не будет означать появления государственной церкви или запрет деятельности на Украине других конфессий».

Президент страны отметил, что каждый гражданин сам выбирает веру и церковь, а государство хоть и отделено от церкви, но не может пассивно наблюдать, как другие государства используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей.

В ответ на это заявление зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что вопросы церковного устройства решаются самой церковью и не относятся к сфере проявления «политической воли» руководителей государств.

«Странно, что, несмотря на декларации о “европейском выборе”, руководители Украины считают, что вопросы церковного устройства относятся к сфере, где они должны проявить “политическую волю”. В действительности такие вопросы решаются самой Церковью на основании ее незыблемых канонов и исходя из ее духовных нужд, а отнюдь не политических интересов той или иной партии», — цитирует РИА Новости протоиерея Николая Балашова.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также две непризнанные мировым православием церковные структуры – Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.