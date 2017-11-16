После письма Патриарху девушке с ДЦП удалось пройти обследование

16 ноября. ПРАВМИР. Жительница Удмуртии Алена Балашова прошла обследование в Москве благодаря участию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Девушку приняли и осмотрели врачи Центральной клинической больницы Святителя Алексия. Медики провели общее обследование, чтобы выявить иные, кроме ДЦП, заболевания, сообщила пресс-служба РПЦ.

Врачи озвучили Алене результаты обследований и первичных осмотров и заявили, что теперь считают ее своей пациенткой, несмотря на то, что она проживает в Удмуртии. Теперь девушка в любое время может обратиться к специалистам больницы дистанционно. Они планируют наладить канал телемедицины, чтобы иметь возможность курировать ее на регулярной основе.

“Очень приятно, что Алена обаятельный сильный человек. Это важно для успеха реабилитации. Мы как мультидисциплинарная команда приложим все усилия, чтобы девушке стало лучше. Надеюсь, история Алены будет хорошим примером для многих других людей, имеющих ограниченные физические возможности», – отметил главный врач и директор больницы святого Алексия Алексей Заров.

Алена не только спокойно и стойко выдерживала все процедуры и обследования, но еще при этом дарила всем врачам и медсестрам сердечки с пожеланиями от детей из своего родного села.

Инвалид I группы с диагнозом ДЦП Алена Балашова из удмуртского села Алнаши написала письмо Патриарху Кириллу этой осенью. Первосвятитель услышал просьбу девушки и помог организовать ее обследование и поездку 60 молодых прихожан из Удмуртии в столицу и Сергиев Посад для паломничества по святым местам.