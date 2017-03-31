«Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю»

Всё нельзя?!

Папа:

– Всё, ребятки, со следующей недели пост Великий начинается – строгий!

Гена (5 лет):

– Что, и даже воду нельзя?

Проверка на православность

Начался Великий пост. Миша (8 лет) о своей однокласснице говорит:

– Мам, Наташа не православная, кажется…

– Почему ты так думаешь?

– Она сказала, что каждый вечер ест мясо.

На следующий день:

– Мама, Наташа точно не православная!

– Да почему, Мишенька?!

– Я решил ее проверить и стал напевать «Христос воскресе», а она говорит: «Что это ты поешь такое?»

– А ты что ответил?

– Я ей сказал: «Вот будешь ходить в храм – тогда узнаешь!»

Почему Страстная

Папа объяснял детям, что предстоит тяжелая неделя – Страстная, и нужно будет готовиться к Празднику, дом убирать, помогать маме. Потом папа спрашивает Тишу (6 лет):

– Тишенька, почему эта неделя называется Страстная?

– Потому что… потому что уборка идет!

Бесконечная радость

Пост кончился, сплошная неделя, Миша (8 лет), взяв кусок колбасы:

– Ой! Сегодня же пятница!!! – и вдруг, радостно, – ааа… сейчас же бесконечная!!!

Надеяться на лучшее

Ульяна (8 лет) идет в первый день поста в школу.

Мама говорит:

– Не надо рассказывать всем в столовой, что вот, ты такая молодец, как-то там постишься.

– Это, мам, как эти вот… фарисеи, да, мам?

– Пост – как раз повод в школе не привередничать, а есть, что дают: кашу – так кашу, что Бог послал.

– Надеюсь, Он пошлет хлопья…

Зачем говорить так про мясо?

Маленький Петя (4 года) заявляет маме гордо:

– Мам, а я же тоже пощусь!

– Как же? Ты же свинину ешь.

– Так вы же говорили, что она постная!

Как же мама весь пост без сюрпризов?!

Антон (6 лет) рассуждает:

– Мам, раз сейчас пост, я не буду тебе делать подарков и сюрпризов.

Имеются в виду картинки, поделки и просто клочки бумаги с какими-то значками, которые прячет по всей квартире и просит искать.

– Почему, Антон?

– Ну, в пост ведь надо отказываться от того, что любишь. А я очень люблю делать тебе сюрпризы.

– Нет, малыш, подарочки и сюрпризы – это ведь приятное для другого человека. А в пост, отказавшись от чего-то, что тебе очень нравится, например, от мультфильмов, освободившееся время как раз бы хорошо посвятить тому, чтобы сделать что-то радостное для другого человека.

– Ладно, тогда буду.

Непостная картошка

Антон (6 лет) заявляет за ужином:

– Пост, поэтому я не буду есть картошку. Я ее очень люблю!

К слову сказать, картошки на столе нет.

Из принципа

Лука (8 лет) на весь пост решил отказаться от любимых круассанов.

Перед выходом в магазин мама спрашивает, что купить:

– Да ничего, я ж на посту, – вздыхает Лука. Явно имеет в виду те самые круассаны.

Мама купила другие сладости. И от них отказался:

– Я хотел-то круассанов, не буду теперь ничего из принципа!

Не есть живое и с глазами

Мама собралась купить рыбу для поста. Лева (6 лет) размышляет:

– Мама, вот я не понимаю, а почему в пятницу рыбу едят, если не едят мясо? Рыба – это же тоже мясо, она живая была, дышала и плавала!

Мама объясняет, что такая традиция – рыба более постная.

– Нет, мне так не нравится. Я буду стараться по пятницам и рыбу тоже не есть, и моллюсков. Ну да, я понимаю, что растения тоже живые, но вот тех, кто живой и с глазами – не буду… Ой, да, у мидий глаз нет. Но их я не люблю просто. А рыбу вы мне оставьте на субботу, всю не съедайте, хорошо?

Животные бы не вымерли

Беседовали про вымерших животных, истребленных человеком. Лева (6 лет) говорит:

– А вот, наверное, те моряки не ходили в церковь и не постились, а жалко. Потому что иначе они бы по постным дням не ловили и не ели дронтов и морских коров, и тогда они бы их всех не успели переубивать, наверное.

Советский мультик

Дуня (4 года):

– Мама, а можно мультик?

– Так ведь пост.

– А ты постный включи.

– Это какой?

– Советский.

Уж мы-то знаем

Бабушка в храме:

– Девочка, на тебе конфетку.

Варя (3 года):

– Спасибо, я после поста съем.

– А ты знаешь, что такое пост?

– Да! Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю!