«Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю»

Всё нельзя?!
Папа:
– Всё, ребятки, со следующей недели пост Великий начинается – строгий!
Гена (5 лет):
– Что, и даже воду нельзя?
Проверка на православность
Начался Великий пост. Миша (8 лет) о своей однокласснице говорит:
– Мам, Наташа не православная, кажется…
– Почему ты так думаешь?
– Она сказала, что каждый вечер ест мясо.
На следующий день:
– Мама, Наташа точно не православная!
– Да почему, Мишенька?!
– Я решил ее проверить и стал напевать «Христос воскресе», а она говорит: «Что это ты поешь такое?»
– А ты что ответил?
– Я ей сказал: «Вот будешь ходить в храм – тогда узнаешь!»
Почему Страстная
Папа объяснял детям, что предстоит тяжелая неделя – Страстная, и нужно будет готовиться к Празднику, дом убирать, помогать маме. Потом папа спрашивает Тишу (6 лет):
– Тишенька, почему эта неделя называется Страстная?
– Потому что… потому что уборка идет!
Бесконечная радость
Пост кончился, сплошная неделя, Миша (8 лет), взяв кусок колбасы:
– Ой! Сегодня же пятница!!! – и вдруг, радостно, – ааа… сейчас же бесконечная!!!
Надеяться на лучшее
Ульяна (8 лет) идет в первый день поста в школу.
Мама говорит:
– Не надо рассказывать всем в столовой, что вот, ты такая молодец, как-то там постишься.
– Это, мам, как эти вот… фарисеи, да, мам?
– Пост – как раз повод в школе не привередничать, а есть, что дают: кашу – так кашу, что Бог послал.
– Надеюсь, Он пошлет хлопья…
Зачем говорить так про мясо?
Маленький Петя (4 года) заявляет маме гордо:
– Мам, а я же тоже пощусь!
– Как же? Ты же свинину ешь.
– Так вы же говорили, что она постная!
Как же мама весь пост без сюрпризов?!
Антон (6 лет) рассуждает:
– Мам, раз сейчас пост, я не буду тебе делать подарков и сюрпризов.
Имеются в виду картинки, поделки и просто клочки бумаги с какими-то значками, которые прячет по всей квартире и просит искать.
– Почему, Антон?
– Ну, в пост ведь надо отказываться от того, что любишь. А я очень люблю делать тебе сюрпризы.
– Нет, малыш, подарочки и сюрпризы – это ведь приятное для другого человека. А в пост, отказавшись от чего-то, что тебе очень нравится, например, от мультфильмов, освободившееся время как раз бы хорошо посвятить тому, чтобы сделать что-то радостное для другого человека.
– Ладно, тогда буду.
Непостная картошка
Антон (6 лет) заявляет за ужином:
– Пост, поэтому я не буду есть картошку. Я ее очень люблю!
К слову сказать, картошки на столе нет.
Из принципа
Лука (8 лет) на весь пост решил отказаться от любимых круассанов.
Перед выходом в магазин мама спрашивает, что купить:
– Да ничего, я ж на посту, – вздыхает Лука. Явно имеет в виду те самые круассаны.
Мама купила другие сладости. И от них отказался:
– Я хотел-то круассанов, не буду теперь ничего из принципа!
Не есть живое и с глазами
Мама собралась купить рыбу для поста. Лева (6 лет) размышляет:
– Мама, вот я не понимаю, а почему в пятницу рыбу едят, если не едят мясо? Рыба – это же тоже мясо, она живая была, дышала и плавала!
Мама объясняет, что такая традиция – рыба более постная.
– Нет, мне так не нравится. Я буду стараться по пятницам и рыбу тоже не есть, и моллюсков. Ну да, я понимаю, что растения тоже живые, но вот тех, кто живой и с глазами – не буду… Ой, да, у мидий глаз нет. Но их я не люблю просто. А рыбу вы мне оставьте на субботу, всю не съедайте, хорошо?
Животные бы не вымерли
Беседовали про вымерших животных, истребленных человеком. Лева (6 лет) говорит:
– А вот, наверное, те моряки не ходили в церковь и не постились, а жалко. Потому что иначе они бы по постным дням не ловили и не ели дронтов и морских коров, и тогда они бы их всех не успели переубивать, наверное.
Советский мультик
Дуня (4 года):
– Мама, а можно мультик?
– Так ведь пост.
– А ты постный включи.
– Это какой?
– Советский.
Уж мы-то знаем
Бабушка в храме:
– Девочка, на тебе конфетку.
Варя (3 года):
– Спасибо, я после поста съем.
– А ты знаешь, что такое пост?
– Да! Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю!