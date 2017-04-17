Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере сочли приговор фельдшеру слишком мягким

17 апреля. ПРАВМИР. Несколько жалоб на приговор в отношении Ирины Щербаковой, которая не отреагировала на звонок тонувших на Сямозере детей, поступило в Суоярвский районный суд Карелии.

«Жалобы на приговор поступили от 14 потерпевших, их может быть больше. Сейчас жалобы направлены сторонам для ознакомления и возражений. Затем все жалобы будут направлены в Верховный суд Карелии», сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в суде.

Потерпевшие сочли слишком мягким вынесенный Щербаковой приговор, а также не согласились с размером компенсаций, добавил собеседник.

Ранее Суоярвский суд приговорил фельдшера больницы к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей, считают следователи.

Отец погибшего ребенка, звонок от которого проигнорировала фельдшер, заявил, что не считает Щербакову виноватой.

«Я считаю, что Щербакову нельзя привлекать к уголовной ответственности, и я для этого сюда приехал. Я не хочу для нее никакого наказания и считаю, что она не должна нести уголовную ответственность, так как из материалов уголовного дела не вытекает, что в ее должностные обязанности входил прием звонков «Системы – 112», – сказал он журналистам.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Директор лагеря Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.