О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Потерявший паспорт выпускник сможет сдать ЕГЭ, если его узнает завуч

|
23 марта. ПРАВМИР. Потерявшие паспорт выпускники школ 2017 года смогут сдать ЕГЭ, если их личность в пункте проведения экзамена подтвердит сотрудник школы, сообщила глава управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлия Егорова.
Потерявший паспорт выпускник сможет сдать ЕГЭ, если его узнает завуч

«Для всех выпускников текущего года есть возможность подтверждения его личности классным руководителем или завучем школы, то есть любым сопровождающим от школы, в которой он проходил обучение», — цитирует Егорову РИА Новости.

При этом загранпаспорт не является официальным документом, удостоверяющим личность, поэтому его нельзя предъявить для допуска на ЕГЭ, если выпускник потерял свой паспорт РФ.

Сопровождающий должен быть утвержден приказом директора образовательной организации. Он же приводит или встречает своих выпускников у входа в пункт приема экзамена и присутствует в пункте, пока идет экзамен.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
Павел Лукин

Любой нормальный экзамен легко превратить в ненормальный

Российских учителей тяготит ЕГЭ и электронные дневники
Российских учителей тяготит ЕГЭ и электронные дневники
Новостная служба "Православие и мир"

Большинство учителей ощущают, что им стало сложнее работать

Рособрнадзор начал публиковать на Youtube видеоконсультации к ЕГЭ
Рособрнадзор начал публиковать на Youtube видеоконсультации к ЕГЭ
Новостная служба "Православие и мир"

На данный момент доступны видео по физике, математике и химии

Благотворительный фонд
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
81% собрано / 33200 руб. осталось
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
94% собрано / 17750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Реставрация длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро

"
Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году
Новостная служба "Православие и мир"

Певица надеется, что Украина изменит свое решение о закрытии въезда в страну

"
Церковь чтит память святых мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих
Новостная служба "Православие и мир"

Мучеников внезапно осенило светлое облако, а язычники оказались в совершенной тьме

Все статьи автора
Статьи Дня
Увидеть в доисторических бизонах «заговор попов»
Александр Храмов

Как атеизм мешал науке и чем помогла религия

Христианское фэнтези: 6 лучших авторов на все времена
Дмитрий Емец

Писатель Дмитрий Емец о том, почему в колдунах и магах нет ничего…

“Не взяли в пионеры!” Куда #МеняНеВзяли – рассказывают священники
Редакция портала "Православие и мир"

Не взяли в армию, пить коньяк и в мужья, но все к…

самое читаемое

“Ой, и меня вот этим помажьте!”27,389

Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед26,096

Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”25,800

Почему не надо преследовать «Свидетелей Иеговы»20,525

Никуда поп не денется, отпоет…14,962

«Вы только не бросайте меня»12,814

Мама ребенка с синдромом Дауна: «Не стесняйтесь своих детей!»9,957

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни8,429

Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»7,985

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест7,684

лучшие авторы

Новостная служба38,854

Священник Сергий Круглов29,235

Ксения Кнорре Дмитриева26,626

Нюта Федермессер26,353

Сергей Худиев20,555

Протоиерей Димитрий Климов14,975

Архимандрит Савва (Мажуко)13,896

Юлия Орлова12,952

Наталия Константинова9,966

Джон Кларк8,397

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть