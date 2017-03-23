Потерявший паспорт выпускник сможет сдать ЕГЭ, если его узнает завуч

23 марта. ПРАВМИР. Потерявшие паспорт выпускники школ 2017 года смогут сдать ЕГЭ, если их личность в пункте проведения экзамена подтвердит сотрудник школы, сообщила глава управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлия Егорова.

«Для всех выпускников текущего года есть возможность подтверждения его личности классным руководителем или завучем школы, то есть любым сопровождающим от школы, в которой он проходил обучение», — цитирует Егорову РИА Новости.

При этом загранпаспорт не является официальным документом, удостоверяющим личность, поэтому его нельзя предъявить для допуска на ЕГЭ, если выпускник потерял свой паспорт РФ.

Сопровождающий должен быть утвержден приказом директора образовательной организации. Он же приводит или встречает своих выпускников у входа в пункт приема экзамена и присутствует в пункте, пока идет экзамен.