Правительство отказалось снят запрет на въезд в Россию иностранцев с ВИЧ

30 января. ПРАВМИРР. МВД и Минэкономразвития не поддержали идею Минздрава отменить запрет на въезд в Россию иностранцев с ВИЧ-инфекцией.

Минздрав предлагал отказаться от такого положения для борьбы с дискриминацией инфицированных, сообщает РБК.

Также предполагалось снять ограничения для зараженных людей на усыновление и на службу в армии.

«Необходимость для ВИЧ-инфицированных служить в армии ни в одном из ведомств сомнению не подвергли. Но пункт об отмене ограничений на въезд, выезд и проживание в России иностранных граждан Минздрав в результате из плана исключил по настоянию коллег из других министерств», – пишет издание.

В Минэкономразвия считают, что борьба с дискриминацией инфицированных может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения».

Сейчас в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами страны или постоянно находятся на ее территории.