Православная Церковь празднует Преображение Господне

Преображение переводится с греческого как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Преображение Господне – описанное в Евангелиях таинственное явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор.

Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка – Моисей и Илия – и беседовали с Ним.

Таким образом, вера учеников была укреплена и приготовлена к испытанию предстоящих страданий и смерти Спасителя.

Праздновать Преображение Господне начали сперва в Палестине — в IV веке, когда мать императора Константина Великого императрица Елена построила на горе Фавор Преображенскую церковь.