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Православный календарь: 24 апреля

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24 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные чтут память священномученика Антипы Пергамского, преподобных Иакова Железноборовского и Иоанна Солунского, священномученика Николая Гаварина пресвитера и др.
Православный календарь: 24 апреля

Антипа Пергамский

1Священномученик Антипа – ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви в царствование императора Нерона (54-68).

В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос (в Эгейском море) святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и Святой Церкви.

«И Ангелу Пергамской Церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь Имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Откр. 2, 12-13).

Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и Единосущному Сыну и Святому Духу.

2Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы руками людей и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы.

Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув.

Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях.

Преподобный Иаков Железноборовский

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Преподобный Иаков Железноборовский, сын бояр Аносовых (Амосовых), имевших земли в Галиче Костромском, родился во второй половине ХIV века. Юношей он пришел к Преподобному Сергию Радонежскому, принял от него монашеский постриг и несколько лет жил в Троицкой обители.

В 1392 году преподобный Иаков поселился в глухом лесу у железных рудников, в месте, которое называлось Железный Борок, на берегу речки Тебзы. Святость его жизни была известна уже современникам. В 1415 году супруга великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425) София Витовтовна (в монашестве Синклитикия) тяжело болела перед родами. Великий князь посылал к преподобному Иакову просить, чтобы он помолился о его жене, и спрашивал, будет ли она жива.

Преподобный велел молиться святому мученику Лонгину и предсказал благополучное рождение сына Василия.

Признательный князь Василий Дмитриевич щедро одарил преподобного Иакова и дал ему средства построить на месте подвигов монастырь с храмом во имя святого пророка Иоанна Предтечи.

0В 1429 году казанские татары опустошали окрестности Галича. Преподобный Иаков с учениками скрылся в глухих лесах. Возвратившись, они нашли обитель в развалинах. Все пришлось восстанавливать заново. Преподобный построил храм во имя святителя Николая, выкопал вместе с братией пруды. По примеру Троице-Сергиева монастыря в обители было введено строгое общежитие. Множество голодных и бедных людей, разоренных татарами, кормилось в монастыре.

После многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и поехал в Москву, где был облечен священным саном.

Скончался преподобный глубоким старцем 11 апреля 1442 года и был погребен в Предтеченской церкви основанной им обители.

А в 1450 году великий князь Василий Васильевич (1425-1462) после победы над князем Димитрием Шемякой посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там.

Преподобный Иоанн Солунский

Преподобный Иоанн родился в конце VIII века. В юношеском возрасте он стал учеником преподобного Григория Декаполита и принял от него иноческий постриг в Солунском монастыре. Под руководством опытного учителя преподобный Иоанн достиг высокого духовного совершенства.

Когда император Лев Армянин (813-820) возобновил гонение на православных христиан за почитание святых икон, преподобный Григорий Декаполит вместе с преподобным Иосифом Песнописцем и своим учеником преподобным Иоанном отправился из Солуни в Константинополь, чтобы противодействовать иконоборческой ереси.

Несколько лет, невзирая на гонения, святые Григорий и Иоанн безбоязненно защищали Православие, проповедуя почитание святых икон. После многих трудов преподобный Григорий скончался, а вскоре за ним отошел ко Господу и его верный ученик Иоанн. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

Священномученик Николай (Гаварин), иерей

Священномученик Николай родился в 1870 году в Курляндской губернии в семье священнослужителя Иоанна Гаварина.

Николай окончил Рижскую Духовную семинарию по первому разряду и один курс Духовной академии и был рукоположен во священника ко храму в городе Гродно

Во время Первой мировой войны причт храма был эвакуирован в Москву, и отец Николай стал служить в храме святителя Николая на Щепах близ Смоленской площади. Спустя десятилетие после революции, в 1930 году советские власти стали выселять из Москвы тех, кого они считали социально чуждыми, а к ним в первую очередь принадлежало духовенство. Потеряв место жительства, отец Николай уехал сначала в село Кунцево, а затем поселился в поселке Немчиновка под Москвой и стал служить в храме Рождества Христова.

20 сентября 1935 года было отдано распоряжение о закрытии храма. В течение трех дней верующие попытались обжаловать это решение, добавляя, что если невозможно оставить им храм, то они просят разрешения снять для богослужений сарай, который у них для этой цели уже найден. Но власти стояли на своем: храм закрыть и не разрешать взять другого помещения.

Весь клир храма, включая протоиерея Алексия Соколова, священника Николая Гаварина и служившего в этом же храме диакона Елисея Штольдера, вынужден был перейти служить в Николаевский храм в селе Ромашково.

На основании лжесвидетельств 29 августа 1937 года священник Николай Гаварин был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 15 сентября тройка НКВД приговорила отца Николая к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, и он был отправлен в Ухтпечлаг.

Священник скончался в Ухтпечлаге 24 апреля 1938 года и был погребен в безвестной могиле.

В понедельник также вспоминают Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576), Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67), Прп. Фармуфия (IV).

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