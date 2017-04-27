Православный календарь: 27 апреля

27 апреля. ПРАВМИР. В четверг православные празднуют день Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери, а также чтут память святителя Мартина исповедника, а также священноисповедника Александра Орлова, пресвитера.

Виленская икона Божией Матери

Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Долгое время она была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.

В 1472 году икону перенесла в Москву София Палеолог, супруга великого князя Московского Иоанна III (1462-1505). В 1495 году великий князь благословил этой иконой свою дочь Елену при выдаче ее замуж за Литовского короля Александра.

Позже святую икону поставили в Предтеченском храме, в котором была погребена княгиня Елена. Впоследствии икону перенесли в Виленский Свято-Троицкий монастырь.

Святитель Мартин Исповедник, папа Римский

Святитель Мартин Исповедник, папа Римский, был уроженцем Тосканской области в Италии. Он получил хорошее образование и поступил в клир Римской Церкви. После смерти Папы Феодора I (642-649) пресвитер Мартин был избран на престол.

В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов, получившей широкое распространение.

Бесконечные споры монофелитов с православными происходили во всех слоях населения. Император Констанс (641-668) и Константинопольский Патриарх Павел II (641-654) также были приверженцами ереси монофелитов. Император Констанс издал еретический «Образец веры» (Типос), обязательный для всего населения. В нем запрещались всякие дальнейшие споры.

Этот еретический «Образец веры» был получен в Риме в 649 году. Святой Папа Мартин, твердый поборник Православия, созвал в Риме Поместный Собор, который осудил монофелитскую ересь. Святитель Мартин одновременно послал Константинопольскому Патриарху Павлу послание с увещанием вернуться к Православному исповеданию. Разгневанный император приказал военачальнику Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Но Олимпий, прибыв в Рим, побоялся духовенства и народа, сошедшегося на Собор, и подослал воина, чтобы тайно убить святого Папу. Когда убийца приблизился к святителю Мартину, то неожиданно ослеп. Испуганный Олимпий поспешно уехал в Сицилию и вскоре был убит в сражении. В 654 году император послал в Рим с прежней целью другого военачальника, Феодора, который предъявил святителю Мартину тяжкие обвинения в тайном общении с врагами империи – сарацинами, хулении Пресвятой Богородицы и неканоническом вступлении на папский престол.

Несмотря на предъявленные римским духовенством и мирянами доказательства полной невинности святого Папы, военачальник Феодор ночью с отрядом воинов схватил святителя Мартина и отправил его на один из Цикладских островов (Наксос) в Эгейском море. Целый год томился святитель Мартин на этом почти безлюдном острове, терпя лишения и оскорбления от стражи. Затем измученного исповедника направили на суд в Константинополь.

Больного старца принесли на носилках, но судьи грубо приказали ему подняться и отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от болезни святителя. На суде выступили лжесвидетели, оклеветавшие святого в изменнических связях с сарацинами. Пристрастные судьи не стали даже слушать оправданий святителя. В глубокой скорби он сказал: “Господу известно, какое великое благодеяние окажете вы мне, если скоро предадите смерти”.

После такого суда святителя в разодранной одежде выставили на издевательство толпы, которую заставляли кричать: “Анафема Папе Мартину!” Но те, кто знал, что святой Папа страдает невинно, со слезами уходили. Наконец сакелларий, посланный императором, подошел к военачальнику и огласил приговор – лишить Папу сана и предать смертной казни. Полунагого святителя заковали в цепи и поволокли в темницу, где заключили с разбойниками. Они были более милосердны к святителю, чем еретики.

Между тем император пришел к умиравшему Константинопольскому Патриарху Павлу и рассказал ему о суде над святым Мартином. Тот отвернулся от императора и сказал: «Горе мне! Еще новое деяние к моему осуждению», – и просил прекратить мучения святителя Мартина. Император опять послал к святителю в темницу нотария и других лиц для дополнительного допроса.

Святитель отвечал им: «Если даже и раздробят меня, не буду в общении с Константинопольской Церковью, пока она пребывает в зловерии». Мучители были поражены мужеством исповедника и заменили смертную казнь ссылкой в отдаленный Херсонес Таврический.

Там святитель и скончался, изнуренный болезнью, нуждой, голодом и лишениями († 16 сентября 655). Он был погребен вне города во Влахернской церкви во имя Пресвятой Богородицы.

Ересь монофелитов была осуждена на VI Вселенском Соборе в 680 году. Мощи святого исповедника папы Мартина были перенесены в Константинополь, а потом в Рим.

Священноисповедник Александр Орлов

Александр Орлов родился в 1878 году в семье учителя церковно-приходской школы Василия Орлова, закончил церковно-приходскую школу и духовное училище.

В 1913 году принял диаконский сан и стал служить в Покровском храме села Маккавеева. В возрасте тридцати пяти лет женился на Екатерине Васильевне Кивотовой.

В 1928 году был рукоположен во иерея архиепископом Рязанским и Шацким Иувеналием (Масловским) и назначен в храм святой великомученицы Параскевы села Шеянки (ныне Шеенки). Был духовником блаженной Матроны Анемнясевской.

30 июня 1935 года был арестован вместе со многими священнослужителями Касимовской земли по делу «попов Правдолюбовых и больного выродка Матрены Беляковой». На всех допросах защищал свою духовную дочь.

2 августа того же года был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на Соловках (1935—1937) и лагпункте Сосновец, Медвежьегорсклаг, Карелия (1937—1940).

Летом 1940-го года после освобождения вернулся в Касимовский уезд. В заключении сильно подорвал здоровье и вскоре после возвращения, 27 апреля 1941 года, скончался.

Канонизирован 27 декабря 2000 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви как священноисповедник.