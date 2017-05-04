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Православный календарь: 4 мая

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4 мая. ПРАВМИР. В четверг православных чтут память священномученика Ианнуария, епископа, и с ним святых мучеников Прокула, Соссия, Фавста, Дисидерия, Евтихия и Акутиона, а также святого мученика Феодора, мать его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия, и кроме того – священномученика Алексия (Протопопова).
Православный календарь: 4 мая

Священномученик Ианнуарий, епископ, и с ним святые мученики Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий и Акутион

1Священномученик Ианнуарий, епископ, и с ним святые мученики Прокул, Соссий и Фавст диаконы, Дисидерий чтец, Евтихий и Акутион приняли мученическую смерть за Христа около 305 года, во время гонения императора Диоклитиана (284-305).

Святителя Ианнуария схватили и привели на суд к правителю Кампании (Средняя Италия) Тимофею. За твердое исповедание христианской веры святителя бросили в раскаленную печь. Но, подобно вавилонским отрокам, он вышел оттуда невредимым. Тогда по приказу Тимофея его растянули на станке и били железными прутьями так, что обнажились кости.

Среди собравшейся толпы были святой диакон Фавст и святой чтец Дисидерий, которые плакали при виде страданий своего епископа. Язычники догадались, что они христиане, и бросили их в тюрьму города Путеола вместе со священномучеником Ианнуарием. В той тюрьме находились заключенные ранее за исповедание Христа два диакона, святые Соссий и Прокул, и два мирянина – святые Евтихий и Акутион.

На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери не тронули их. Тимофей объявил, что все чудеса происходят от колдовства христиан, но тут же ослеп и стал взывать о помощи. Кроткий священномученик Ианнуарий помолился об его исцелении, и Тимофей прозрел. Душевная же слепота не оставила мучителя, и он, с еще большей яростью обвиняя христиан в колдовстве, приказал отсечь всем мученикам головы за стенами города.

Христиане окрестных городов взяли тела святых мучеников для погребения, причем каждый город взял по одному, чтобы иметь своего ходатая пред Богом. Жители Неаполя взяли себе тело священномученика Ианнуария. Вместе с телом они собрали с земли его запекшуюся кровь. Когда сосуд с этой кровью поставили на мощи святого мученика, положенные в церкви города Неаполя, кровь растворилась и сделалась горячей, как только что пролитая. От мощей священномученика Ианнуария происходило много чудес. Во время извержения Везувия, когда жители города молились священномученику Ианнуарию, лава остановилась, не дойдя до города. Благочестивая женщина приложила икону с изображением священномученика к умершему сыну, и он воскрес.

Святые мученики Феодор, мать его Филиппия, Диоскор, Сократ и Дионисий

0Святые мученики Феодор, мать его Филиппия, Диоскор, Сократ и Дионисий пострадали в царствование императора Антонина Пия (138-161) в Пергии Памфилийской. Когда для военной службы набирали красивых и здоровых юношей, то вместе с другими к военачальнику Феодоту был приведен и юноша Феодор.

Военачальник стал принуждать юношу принести жертву идолам. Мученик не подчинился ни уговорам, ни угрозам, и военачальник приказал положить его на раскаленную сковороду и поливать расплавленной смолой. Тотчас совершилось чудо: началось землетрясение, из трещины в земле хлынул поток воды и погасил огонь.

Оставшийся невредимым мученик Феодор воздал хвалу Богу и предложил военачальнику попытаться с помощью идолов повторить такое чудо.

Военачальник предложил языческому жрецу Диоскору лечь на раскаленную сковороду, призвав на помощь Зевса. Но святой Диоскор ответил, что он уверовал во Христа и готов бросить идола Зевса в огонь. Тогда военачальник приказал ему взойти на сковороду. Мученик Диоскор припал к ногам святого Феодора и просил помолиться о нем. Затем он взошел на сковороду, громко взывая ко Господу: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты сопричислил меня к числу рабов Твоих. Приими с миром мою душу», – и скончался, избавившись от тяжелых мук.

Святого Феодора продолжали мучить. Его привязали к диким лошадям, которых стали гнать. Но у городской стены лошади упали и разбились, а мученик Феодор остался невредимым. Два воина, Сократ и Дионисий, увидели, как к святому Феодору сошла с небес огненная колесница, на которую был поднят влачимый мученик. Воины с изумлением воскликнули «Велик Бог христианский!» За это их тут же схватили и на другой день вместе с мучеником Феодором бросили в раскаленную печь. Но Небесная роса охладила печь, и святые остались живы. Наутро военачальник приказал воинам пойти посмотреть кости сгоревших мучеников. Воины вернулись и с удивлением рассказали, что три юноши невредимы, а к мученику Феодору пришла его мать, Филиппия, которая теперь укрепляет мучеников в их подвиге.

Военачальник предложил святой Филиппии спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но святая Филиппия ответила, что еще до рождения сына ей было открыто, что ее сын будет распят за Христа. Услышав это, военачальник приказал распять святого Феодора на кресте, а остальным мученикам отсечь головы. В течение 3-х дней святой мученик Феодор висел на кресте, вознося молитвы Богу до своего преставления.

Священномученик Алексий (Протопопов)

2Священнический сан отец Алексий принял в 1935 году, когда советская власть объявила Русской православной церкви тотальную войну на уничтожение. До революции сын псаломщика из подмосковного села Ильинское успел окончить Московскую духовную семинарию, поработать учителем в церковно-приходской школе, принять рукоположение в диакона и долго был диаконом в  московском храме Пимена Великого.

Служить отца Алексия направили в церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казанском Павло-Посадского района, там и прошло все его недолгое пастырское служение.

20 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили трех свидетелей: старосту, члена церковной «двадцатки» и одного из прихожан Казанского храма. Они показали, что их священник часто проповедует — иногда во время службы, иногда после службы, стараясь как можно полнее раскрыть содержание и указать на значение того или иного праздника, и в особенности престольного — Казанской иконы Божией Матери.

Свидетели также показали, что священник неоднократно обращался к прихожанам, чтобы они материально помогли храму, в котором только что был произведен ремонт, помогли деньгами на закупку дров для отопления и на оплату налогов государству, а также собрали средства на содержание патриархии.

Во время служения на престольные праздники отец Алексий говорил, что всякий прихожанин должен с таким радостным чувством уходить после службы домой, чтобы эта радость через него стала достоянием и его домашних, чтобы и им захотелось прийти в храм. Свидетели показали, что священник во время проповеди жаловался, что стало мало ходить в храм православных, что раньше государство помогало церкви, а сейчас, при советской власти, все наоборот: церкви разрушаются, колокола снимаются, церковные ценности изымаются.

27 ноября 1937 года отец Алексия арестовали и заключили в ногинскую тюрьму. Несколько дней его допрашивали разные следователи. После допросов он был отправлен в Таганскую тюрьму в Москве. А 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

Священник Алексий Протопопов скончался в заключении 4 мая 1938 года и был погребен в безвестной могиле.

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