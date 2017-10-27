Преподаватель ВШЭ выучил шрифт Брайля на французском, чтобы проверять работы незрячей студентки

27 октября. ПРАВМИР. Преподаватель французского языка Владимир Авдонин выучил шрифт Брайля, чтобы проверять работы незрячей студентки.

Студентка Школы филологии ВШЭ Оксана Осадчая рассказала «Таким делам», что ранее она сдавала работы в электронном виде, но преподаватель предложил другой вариант.

«Первые два года я печатала работы в Word и сдавала в электронном виде, но где-то в середине второго курса Владимир Павлович сказал, что хотел бы выучить систему Брайля, чтобы я могла сдавать ему все работы, как и остальные ребята, в тетрадях, — рассказала она. — Ведь когда пишешь, работает моторная память и гораздо легче запомнить, как правильно пишется то или иное слово».

Преподаватель смог выучить французский шрифт Брайля за полгода — первые месяцы его студентка объясняла ему, как устроен шрифт, а летом он учил его самостоятельно.

«Многие не верили, когда узнавали, что мой преподаватель по французскому хочет научиться читать и писать по Брайлю; некоторые считали, что это не нужно и вредно для глаз: большинство зрячих людей, знающих Брайль, читают глазами, потому что не у всех пальцы способны легко воспринимать выпуклые точки, — сказала Оксана Осадчая. — Владимир Павлович говорит, что учить Брайль, вопреки распространенному мнению, несложно. Я думаю, это зависит прежде всего от желания. Больше всего меня в этой ситуации поражает то, что сейчас в специальных-то школах для незрячих многие преподаватели не могут читать по Брайлю, а тут преподаватель из обычного университета, которого никто никогда не заставлял, решил это сделать и, надо сказать, очень успешно справился, несмотря на очень большую загруженность».

С психологической точки зрения студентка чувствует себя увереннее: по ее словам, она стала менее зависимой от техники и ближе к одногруппникам, потому что теперь у них одинаковый формат сдачи работ.

Ранее Оксана Осадчая под руководством профессора Алексея Гиппиуса разработала версию шрифта Брайля для древнерусских текстов. Этот шрифт могут использовать незрячие филологи, лингвисты, историки и школьники — все, кому необходимо работать с оригинальными древнерусскими, старославянскими и церковнославянскими текстами.