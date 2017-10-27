О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Преподаватель ВШЭ выучил шрифт Брайля на французском, чтобы проверять работы незрячей студентки

|
27 октября. ПРАВМИР. Преподаватель французского языка Владимир Авдонин выучил шрифт Брайля, чтобы проверять работы незрячей студентки.
Преподаватель ВШЭ выучил шрифт Брайля на французском, чтобы проверять работы незрячей студентки

Студентка Школы филологии ВШЭ Оксана Осадчая рассказала «Таким делам», что ранее она сдавала работы в электронном виде, но преподаватель предложил другой вариант.

«Первые два года я печатала работы в Word и сдавала в электронном виде, но где-то в середине второго курса Владимир Павлович сказал, что хотел бы выучить систему Брайля, чтобы я могла сдавать ему все работы, как и остальные ребята, в тетрадях, — рассказала она. —  Ведь когда пишешь, работает моторная память и гораздо легче запомнить, как правильно пишется то или иное слово».

Преподаватель смог выучить французский шрифт Брайля за полгода — первые месяцы его студентка объясняла ему, как устроен шрифт, а летом он учил его самостоятельно.

«Многие не верили, когда узнавали, что мой преподаватель по французскому хочет научиться читать и писать по Брайлю; некоторые считали, что это не нужно и вредно для глаз: большинство зрячих людей, знающих Брайль, читают глазами, потому что не у всех пальцы способны легко воспринимать выпуклые точки,  — сказала Оксана Осадчая. — Владимир Павлович говорит, что учить Брайль, вопреки распространенному мнению, несложно. Я думаю, это зависит прежде всего от желания. Больше всего меня в этой ситуации поражает то, что сейчас в специальных-то школах для незрячих многие преподаватели не могут читать по Брайлю, а тут преподаватель из обычного университета, которого никто никогда не заставлял, решил это сделать и, надо сказать, очень успешно справился, несмотря на очень большую загруженность».

С психологической точки зрения студентка чувствует себя увереннее: по ее словам, она стала менее зависимой от техники и ближе к одногруппникам, потому что теперь у них одинаковый формат сдачи работ.

Ранее Оксана Осадчая под руководством профессора Алексея Гиппиуса разработала версию шрифта Брайля для древнерусских текстов. Этот шрифт могут использовать незрячие филологи, лингвисты, историки и школьники — все, кому необходимо работать с оригинальными древнерусскими, старославянскими и церковнославянскими текстами.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Правительство расширило обеспечение инвалидов собаками-поводырями
Правительство расширило обеспечение инвалидов собаками-поводырями
Новостная служба "Православие и мир"

Решение позволит инвалидам по зрению, имеющим собак-проводников, получать компенсации независимо от того, какая организация предоставила собаку

РЖД убрали из поездов таблички с нарисованным шрифтом Брайля
РЖД убрали из поездов таблички с нарисованным шрифтом Брайля
Новостная служба "Православие и мир"

На стикере был нарисован шрифт Брайля, но выпуклости отсутствовали

Выхожу на остановку и кричу: “Кто-нибудь, помогите перейти дорогу!”
Выхожу на остановку и кричу: “Кто-нибудь, помогите перейти дорогу!”
Анастасия Сенникова

О жизни в темноте, слепых кондитерах и городе, который не для всех «стал ближе»

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
38% собрано / 647900 руб. осталось
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
71% собрано / 51957 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих о потере детей за грехи
Новостная служба "Православие и мир"

Как правильно отвечать на вопросы родителей, потерявших ребенка

"
Госдума отклонила закон о выводе абортов из системы ОМС
Новостная служба "Православие и мир"

Инициативу два года назад внесли в Думу ряд депутатов нижней палаты и сенатор Елена Мизулина

"
Патриарх Кирилл передал в дар Румынской Церкви мощи Серафима Саровского
Новостная служба "Православие и мир"

"Великая миротворческая сила Церкви должна актуализироваться в каждую эпоху"

Все статьи автора
Статьи Дня
Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих о потере детей за грехи
Новостная служба "Православие и мир"

Как правильно отвечать на вопросы родителей, потерявших ребенка

«Когда я установила забор, на монастырь началось восстание»
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Как две монахини и послушница восстанавливают обитель

Если ваш ребенок видит ангелов
Дарья Рощеня

7 советов психиатра тем, у кого дети показывают пальцем в угол и…

самое читаемое

Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу14,402

Не мы завели, не нам и менять!12,796

Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих о потере детей за грехи11,947

В церковь я попал пьяным – лишь бы мамка не била11,634

Нам предложили взять ненависть за основу – давайте откажемся11,357

Мучиться от боли, чтобы искупить грехи – людоедская логика7,658

Печально не наигравшиеся дети7,390

Без вины7,364

Христо Тахчиди: Меня воспитывала улица, а ложь там не прощалась3,512

Церковь празднует память Иверской иконы Божией Матери2,558

лучшие авторы

Новостная служба22,196

Протоиерей Алексий Уминский14,402

Александр Кравецкий12,795

Татьяна Краснова12,586

Владимир Черноскутов11,634

Протоиерей Александр Ильяшенко7,658

Ирина Лукьянова7,389

Варвара Турова7,364

Анна Данилова3,512

Ирина Воробьева2,498

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить