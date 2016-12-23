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Президент — о детском хосписе: Взялся за гуж, не говори, что не дюж

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23 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что власти Москвы обратят внимание на строительство детского хосписа.
Президент — о детском хосписе: Взялся за гуж, не говори, что не дюж
Фото: kremlin.ru

В ходе пресс-конференции президента спросили, может ли государство помочь в строительстве хосписа, который планируют открыть благотворительные организации (строительство ведется под эгидой благотворительного фонда «Вера», «Дом с маяком» должен стать первым и единственным детским хосписом в Москве).

На это президент ответил: «Может быть… Но стройка была начата благотворителями. Это тонкая сфера. Мы всегда поддерживаем эти начинания…, и государство тоже активно в этом направлении работает. Но когда благотворители берутся за что-то, они должны знать, чем это закончится…Взялся за гуж, не говори, что не дюж…И потом не оборачивайся и не апеллируй к тем, кто напрямую не связан с этим. Но, конечно, на это нужно обратить больше внимания. Я надеюсь на то, что когда мы с вами поговорим, городские власти обратят на это внимание».

Детский хоспис строится в Москве на улице Долгоруковской. Ранее сообщалось, что на реконструкцию здания под хоспис уйдет не менее 10 миллионов долларов. А на функционирование хосписа как стационара будет уходить не менее 5 миллионов долларов в год.

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