Президент — о детском хосписе: Взялся за гуж, не говори, что не дюж

23 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что власти Москвы обратят внимание на строительство детского хосписа.

В ходе пресс-конференции президента спросили, может ли государство помочь в строительстве хосписа, который планируют открыть благотворительные организации (строительство ведется под эгидой благотворительного фонда «Вера», «Дом с маяком» должен стать первым и единственным детским хосписом в Москве).

На это президент ответил: «Может быть… Но стройка была начата благотворителями. Это тонкая сфера. Мы всегда поддерживаем эти начинания…, и государство тоже активно в этом направлении работает. Но когда благотворители берутся за что-то, они должны знать, чем это закончится…Взялся за гуж, не говори, что не дюж…И потом не оборачивайся и не апеллируй к тем, кто напрямую не связан с этим. Но, конечно, на это нужно обратить больше внимания. Я надеюсь на то, что когда мы с вами поговорим, городские власти обратят на это внимание».